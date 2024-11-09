【高校ラグビー】激戦区大阪4強激突 常翔VS布施工科など10日に準決勝
第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選準決勝があす10日に各会場で行われる。
大阪第1地区では、今春の選抜大会を制した大阪桐蔭が浪速と、昨年度に初めて冬の花園大会出場を決めた関大北陽は日新と対戦する。
大阪第2地区は、東海大大阪仰星が同志社香里と激突。大阪第3地区では、2大会ぶりの花園出場を狙う常翔学園が布施工科と対戦する。決勝は17日。
▽準決勝（11月10日）
＜大阪第1地区＞
大阪桐蔭―浪速
日新―関大北陽
＜大阪第2地区＞
東海大大阪仰星―同志社香里
興国―大産大付
＜大阪第3地区＞
常翔学園―布施工科
大阪朝鮮高―近大付
▽準々決勝（同3日）
＜大阪第1地区＞
大阪桐蔭130―0関西創価
浪速19―5合同A（摂津、千里）
日新71―7常翔啓光学園
関大北陽136―0合同D（寝屋川、いちりつ、大手前、長尾）
＜大阪第2地区＞
東海大大阪仰星155―7関西大倉
同志社香里34―19金光藤蔭
興国40―29天王寺
大産大付122―0桃山学院
＜大阪第3地区＞
常翔学園124―0関大第一
布施工科64―0淀川工科
大阪朝鮮高66―7高津
近大付52―0大商大高