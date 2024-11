強固な文化を持つチームにとって、始まりは単なる始まりではない。それは帰属意識が形成されるきわめて重要な瞬間だ(写真:rainmaker/PIXTA)

強固なチームをつくるためには何が必要なのでしょうか。ディズニー、アップル、アメリカ海兵隊・ネイビーシールズなどの成功チームを研究してきたダニエル・コイル氏の著書『THE CULTURE PLAYBOOK 最強チームをつくる方法 実践編』から一部抜粋・再構成のうえ、お届けします。

顔のドアはいつでも開けておく

ネイビーシールズのあるベテラン指揮官はこんなふうに言っていた。

「人間の顔はドアのようなものだ。閉じることもできるし、開けることもできる。大切なのはいつもドアを開けておくことだよ」

彼が言っているのは顔の表情のことだ。特に「前頭筋」と呼ばれる目の上の筋肉がカギになる。

眉毛を上げたり、目を見開いたりして前頭筋を活発に動かすと、注意力、エネルギー、熱意、相手に意識を向けているといったメッセージを伝えることができる。

心理学者のクリス・フリスが行った研究によると、目、眉毛、おでこが送り出すシグナルは、顔の下半分が送り出すシグナルよりも「本物で信頼できる」という印象を与えるという(たとえば、口が笑っていても目が笑っていないと、その笑顔は本物ではないと思われる)。

つまり、安全な環境を構築したいのであれば、人体でいちばん大切な筋肉は前頭筋であるということだ。リモートで働いていて、送ることのできる肉体的なシグナルが限られている場合、前頭筋の動きが特に重要になる。

会話のきっかけになる話題を用意しておく

強固な文化を持つチームにとって、始まりは単なる始まりではない。それは帰属意識が形成されるきわめて重要な瞬間だ。ここで失敗すれば、帰属意識は永遠に失われてしまう。

そんな彼らが重視するのは、あまりにもありふれていて、あまりにも過小評価されているツール、それは「アイスブレーカー」だ。

アイスブレーカー(氷を砕くもの)とは、初対面の人たちが集まった状況などで、お互いに打ち解けたり、会話のきっかけをつくったりするためのツールのことだ。

あなたもおそらく、初対面のグループで順番に自己紹介をしたような経験があるだろう。お互いに打ち解けるためだということはわかっていても、恥ずかしくてしかたがないと思ってしまう人も多い。

アイスブレーカーをうまく活用するコツは2つある。1つは、その恥ずかしさこそがカギであると理解すること。自分の弱さを見せることで、連帯感を深めることができる。そしてもう1つのコツは、無計画の行き当たりばったりではなく、戦略的に利用するということだ。いくつかヒントを紹介しよう。

●アイスブレーカーの区別

「初対面」のときに使うアイスブレーカーと、お互いに知っているメンバーが「新しいプロジェクト」のために集まったときに使うアイスブレーカーを区別する。どちらも同じだと思うかもしれないが、この2つの機能はまったく違う。

初対面用のアイスブレーカーは、お互いに相手を人間として知るためのツールだ。それぞれの好きなもの、嫌いなもの、興味があるものを知るためにある。

一方で、新しいプロジェクト用のアイスブレーカーの役割は、チームの目的を明確にし、仕事そのものへの熱意を醸成することだ。

初対面用のアイスブレーカー

・自分にとっての「最高の日」と「最悪の日」について話す。

・子ども時代を思い出すとき、まっ先に頭に浮かぶ食べ物は何か? その理由は?

・最初に乗った車について話す。

他にもいくつか紹介しよう。

・ 自分について絶対に知っておいてもらいたいことを3つ挙げる

・ このチームで無人島に取り残されたら、あなたはどんなスキルでチームに貢献できるか?

・ 自分の日常のサウンドトラックとして1曲だけ選ぶとしたら、あなたは何の曲を選ぶか?

・ バーかレストランを自分で設計するとしたら、どんな店をどの場所に出すか?

・ 明日から休暇の旅行に出かけるとしたら、どこに行きたいか? その場所を選んだ理由は?

・ どこで生まれ、これまで12カ月以上住んだ場所はいくつあるか?

新規プロジェクト用のアイスブレーカー

・このプロジェクトでもっとも楽しみなことは何か?

・いちばん気がかりなこと、起こってほしくないことは何か?

・どんなスキルを磨くことにもっとも興味があるか?

●アイスブレーカーの進め方

<「ペア・アンド・シェア」のテクニックを使う>

いきなりチーム全員の前で自分を開示するのではなく、まず2人1組のペアになって、2人だけの場所でアイスブレーカーを実施し、その後でお互いの答えをチーム全体にも伝える。

<メンバーでいちばん強い人を選んでその人から質問に答えてもらう>

誰かが自分を開示することで、他のメンバーも安心して自分を出せるようになる。

新メンバーを迎えるときに有効な「PALSメソッド」

脆弱な文化と強固な文化の間にあるもっとも大きな違いの1つは、新しいメンバーを迎える初日に現れる。脆弱な文化のチームは、ただ決められた手順を守るだけだ。「会社の駐車場ではこのパスを見せてください。そしてこれが健康保険の書類です」

一方で強固な文化のチームは、新メンバーを迎える初日を、心理的安全性と帰属意識を確立するチャンスとして活用する。そのときに有効な「PALSメソッド」を紹介しよう。

PALSとは、「Personalized Welcome(相手に合わせた歓迎)」「Artifact(人工物)」「Lunch with the Team(チームとのランチ)」「Solo Meeting with Manager(マネジャーとの個別ミーティング)」の頭文字だ。

1.相手に合わせた歓迎(Personalized Welcome)

新メンバーは温かい歓迎を受け、オフィスに足を踏み入れたときに(あるいはリモートで働いているならログインしたときに)、自分の名前が書かれた「ようこそ」というメッセージを目にする。そして今後いろいろと助けになってくれる案内役のメンバーに紹介される。

アップルでは、リーダーから新メンバーに手紙が渡される

※たとえばアップルでは、新メンバーは初日にチームリーダーから手紙を受け取ることになっている。手紙の内容の一部を紹介しよう。

「安定を求めてここに来る人はいない。アップルで働く人は、みなプールの深い場所で泳ぐことを求めている。何か意義のある仕事をしたいと思っている。何か大きなこと、ここでしか起こらない何かだ。アップルへようこそ」





またピクサーでは、初日の新メンバーを本社の講堂につれていく習慣がある。新メンバーはそこで、リーダーからこんな言葉をかけられる。

「以前はどんな仕事をしていようとも、今のあなたは映画作家だ。私たちは、よりよい映画をつくるためにあなたの力を必要としている」

2.人工物(Artifact)

新メンバーは歓迎のしるしを受け取る(リモートワークならメールで)。それは1冊の本かもしれないし、チームリーダーからの歓迎の言葉かもしれないし、おそろいのTシャツのような衣類かもしれないし、チームの仕事を象徴するような何かかもしれない(農業機械メーカーのディア・アンド・カンパニーでは、会社が初めて特許を取得した耕運機のミニチュアを新メンバーに贈る習慣がある)。「これから何か特別なことが始まる」というメッセージを伝えるようなものだ。

3.チームとのランチ(Lunch with the Team)

新メンバーが、数人の既存メンバーとランチを共にする。仕事の話をするためではなく、新メンバーが他のメンバーのことを個人的に知り、チームに溶け込めるようにするためだ。

リモートで働いているなら、バーチャルのランチ会や、バーチャルの仕事終わりの飲み会などがいいだろう(費用が会社持ちならなおよい)。

4.マネジャーとの個別ミーティング(Solo Meeting with Manager)

ここでの目的は、短時間の顔合わせでお互いをよく知り、緊張をほぐすことだ。マイクロソフトの研究によると、入社してすぐにマネジャーと個別ミーティングをした人は、より強固なネットワークを築き、より強い帰属意識を持ち、定着率も高いという。

以上が、初対面の相手にも心理的安全性を提供するためのいくつかの方法だ。強固なチームづくりの参考になれば幸いだ。

(ダニエル・コイル : 作家)