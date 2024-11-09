[11.9 J1第36節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 16 奥田勇斗

DF 19 為田大貴

DF 33 西尾隆矢

MF 10 田中駿汰

MF 25 奥埜博亮

MF 27 カピシャーバ

MF 38 北野颯太

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 1 ヤン・ハンビン

DF 24 鳥海晃司

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 48 柴山昌也

FW 29 山崎凌吾

FW 34 山田寛人

監督

小菊昭雄

[アビスパ福岡]

先発

GK 1 永石拓海

DF 5 宮大樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 7 金森健志

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 29 前嶋洋太

MF 30 重見柾斗

FW 17 ウェリントン

控え

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 19 亀川諒史

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 27 佐藤凌我

FW 28 鶴野怜樹

監督

長谷部茂利