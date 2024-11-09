C大阪vs福岡 スタメン発表
[11.9 J1第36節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 19 為田大貴
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 1 ヤン・ハンビン
DF 24 鳥海晃司
MF 5 喜田陽
MF 7 上門知樹
MF 48 柴山昌也
FW 29 山崎凌吾
FW 34 山田寛人
監督
小菊昭雄
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 27 佐藤凌我
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 19 為田大貴
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 1 ヤン・ハンビン
DF 24 鳥海晃司
MF 5 喜田陽
MF 48 柴山昌也
FW 29 山崎凌吾
FW 34 山田寛人
監督
小菊昭雄
[アビスパ福岡]
先発
GK 1 永石拓海
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 7 金森健志
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 17 ウェリントン
控え
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 19 亀川諒史
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 27 佐藤凌我
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利