■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ　 東証スタンダード
(7719) 東京衡機　　　 東証スタンダード
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ　 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5535) ミガロＨＤ　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(7908) ＫＩＭＯＴＯ　 東証スタンダード
(6088) シグマクシス　 東証プライム
(5445) 東京鉄　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS