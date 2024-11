あの「L.L.Bean」のトートバッグが“ちょっと小さく”なって登場！便利なポケット付きだからデイリー使いにも◎

定番人気のこのバッグが、サロン アダム エ ロペの別注トートバッグとして、もっとデイリー使いしやすいサイズになった4色の「L.L.Bean for SALON 別注Middle grocery tote」(各 税込7920円)で登場しました。ハンドルはアウターを着ていても肩掛けしやすく、手持ちでもバランスがよく見える長さだそう。トートバッグの高さは32cmで、16cmの広めなマチがあるから、収納力抜群なのもうれしいですよね。A4や16インチのPCが入るサイズ感だから、通学や通勤などにもぴったりなこと間違いなし!見た目のかわいさと機能性がUPしたよ「L.L.Bean for SALON 別注Middle grocery tote」は、機能性もアップしているんです。追加されたのは、物が滑り出てこないのに取り出しやすいという神ポケット。位置とサイズにこだわったことで、使いやすさを実現しているそうですよ。トートバッグの中と外にあるポケットは、すぐに取り出したいスマートフォンやイヤホン、鍵などを入れるのにとっても便利そうです。スナップボタンが付いていて、バッグの中身が丸見えにならなくて済むのも◎パチッとスナップボタンを留めると、きちんと収納している感じがしてすっきりしますよね。たくさん荷物が入って頑丈なだけでなく、ちょうどいい収納も追加されたこのトートバッグは、幅広いシーンで活躍する予感。4種の“ピンク”カラーは、どれにするか迷っちゃう筆記体の刺繍ロゴ入りの「L.L.Bean for SALON 別注Middle grocery tote」は、『Peach Pink』『Carnation pink』『Peony pink』『Cherry blossom pink』の4色展開。ピンクのグラデーションカラーがかわいすぎて、どれにするか選べない…。むしろ全部欲しい!となっちゃう絶妙なカラーリングです。花々が咲き誇る様子を想像させる色たちは、冬のコーデに明るい色どりをプラスしてくれて気分もパッと上がりそう。取り扱い店舗も確認しよご紹介したトートバッグは、2025年1月より順次「SALON adam et ropé」NEWoMan新宿店、東急プラザ銀座店、アトレ吉祥寺店、天王寺MIO店、CoCoLo新潟店でも販売されます。新年一発目に好きな色の「L.L.Bean for SALON 別注Middle grocery tote」をゲットして、ハッピーな年にしちゃいましょ。J‘aDoRe JUN ONLINE 商品ページhttps://www.junonline.jp参照元:株式会社ジュン プレスリリース