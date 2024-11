◆ENHYPEN、古着クイズに挑戦

【モデルプレス=2024/11/09】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の冠番組「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」(日本テレビほか/毎週土曜14:30〜/全10回)の第4回が、9日に放送された。その放送の様子を、メンバーたちの収録の感想とともに紹介する。【ENHYPEN×モデルプレスコラボ企画Vol.4】第4回はファッションにも定評があるENHYPENにぴったりな古着企画。Z世代に人気の古着ブーム。ENHYPENの中では特にSUNGHOON(ソンフン)とNI-KI(ニキ)が古着好きで有名だ。そんな古着回のMCはさらば青春の光・森田哲矢、ゲストとして古着好き芸人のみなみかわ、四千頭身・都築拓紀が出演。流行りの古着アイテムに関するクイズや、古着目利き力チェックなど様々なクイズで盛り上がった。

500万円の古着を当てるクイズでは、予想したアイテムを着用してランウェイを歩くなど、個性が垣間見える時間も。正解はSUNGHOONが選んだジーンズのジャケットで「着て帰ってもいいですか?」と冗談で笑いを誘い、JUNGWON(ジョンウォン)も日本語で「まけてください」と愛嬌を見せた。さらに古着好きSUNGHOON・NI-KIの私物のアイテムを査定するコーナーも。また、今回JAY(ジェイ)は体調不良によりスタジオ収録不参加だったが、後日撮影されたJAYの私物の古着も紹介されるなど、充実した内容となった。コーディネート対決では、みなみかわはJUNGWONと、都築はNI-KIとペアに。まずは都築のコーディネートでNI-KIが登場。テーマは「ボクのファッションショー」。ユニークなデザインだがNI-KIが着ることでクールな雰囲気にまとまった。続いてみなみかわのコーディネートでJUNGWONがウォーキング。テーマは「古き良きアメリカワークファッション」で、オーバーオールを見事に着こなした。1票差で都築・NI-KIペアが勝利する結果となったが、ファッション好きのENHYPENと古着好き芸人の貴重な共演を楽しむことができる放送回となった。収録を終えたHEESEUNG(ヒスン)は「おしゃれな服を着ることができる特別な時間だったので、とても楽しかったです!」、NI-KIは「普段あまり着ないスタイルの服でスタイリングしていただいたので、すごく楽しかったです」と貴重な時間になったことを回顧。JUNGWONは「あんなに高いビンテージ服があることを初めて知って、値段を聞いた瞬間、手がぶるぶる震えました!まだまだ僕が知らない多様な分野があるということを知ることができる機会でした」とお茶目に語り、SUNGHOONは「ビンテージについてもっとよく知ることができたようで、とてもためになる時間でした。また、僕のビンテージジャケットを鑑定してもらったのですが、僕が買った時の価格よりももっと高い価格で査定していただいて、嬉しかったです!」と興奮の気持ちを明かしていた。ENHYPENの7人が“かっこいい”の引き出しをさらに増やすべく様々な角度・ジャンルのゲストから学び、新たな“かっこいい”に挑戦する「ENHYPENのかっこいいを独占させていただきます」。モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想・裏話も紹介している。(modelpress編集部)JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー。2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』が初動売上234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」にK-POPアーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からはK-POPボーイグループの中でデビューから最速(約4年)で3都市でのドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を開催、11月11日には2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』でカムバックする。<『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』特設サイト>https://enhypen.hybejapan.events/walk_the_line_in_japan【Not Sponsored 記事】