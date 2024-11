チェルシーで活躍するセネガル代表FWは着々と成長している。



プレミアリーグは8日、10月の月間最優秀ゴールと月間最優秀セーブを発表。見事に月間最優秀ゴールに輝いたのはチェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソン。そして月間最優秀セーブに輝いたのも同じくチェルシーに所属するスペイン代表ロベルト・サンチェスだ。



ジャクソンのゴールは10月27日に行われたプレミアリーグ第9節ニューカッスル戦から選出。イングランド代表FWコール・パルマーの圧巻のスルーパスに反応したポルトガル代表FWペドロ・ネトが冷静にFWジャクソンに流し込んでの得点。チェルシーの見事な連携から生まれたこのゴールが10月の月間最優秀ゴールに輝いた。一方、GKサンチェスが受賞した10月の月間最優秀セーブは10月6日に行われたプレミアリーグ第7節ノッティンガム・フォレスト戦から選出されている。



今季ここまで5勝3分2敗と4位につけるチェルシー。次節は同勝ち点で並ぶアーセナルとの大一番だが、果たして勝利することはできるのだろうか。

Palmer's pass, Neto's cross, Jackson's finish...



This devastating @ChelseaFC counter-attack is your Guinness Goal of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/6vh8a91LNK