¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ4R¡Û¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Î¡¼»º¶ð ¥Ê¥ë¥«¥ß¤¬Âçº¹V
¡¡11·î9Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£Âçº¹¤Î2Ãå¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥Ã¥µ¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ËÒÅÄÏÂÌï¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥«¥®¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:51.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³Åµ¹°µ³¾è¡¢¥¼¥ó¥¨¥¹¥Ý¥ï¡¼¥ë¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÈÓÅÄÍ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡ÚÊ¡Åç2R¡Û±ÊÅç¤Þ¤Ê¤ßµ³¾è ¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤ë
¡¡ºä°æÎÜÀ±µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ê¥ë¥«¥ß¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ÆÀè¼ê¤Ø¡£È¾ÇÏ¿È¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Å¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤â¤è¤¯¥°¥ó¥°¥óÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂçº¹°µ¾¡¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎÏ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤¿¡£
¥Ê¥ë¥«¥ß¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë
Éã¡§¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥Î¡¼
Êì¡§¥ª¥à¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÇÏ¼ç¡§¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó
À¸»º¼Ô¡§¥À¡¼¥ì¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à