バレッラがユーロ以来の復帰！ イタリア代表23名が発表、ユーベDFサヴォーナやラツィオMFロベッラら3名が初招集【UEFAネーションズリーグ】
イタリアサッカー連盟(FIGC)は8日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むイタリア代表メンバー23名を発表した。
ルチアーノ・スパレッティ監督が率いるイタリアは、ここまで4試合を戦い3勝1分け。リーグA・グループ2で首位に立っている。
23名のメンバーにはGKジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン)やDFジョバンニ・ディ・ロレンツォといった常連組が招集されたほか、手術やケガでユーロ2024以降は参加できていなかったMFニコロ・バレッラ(インテル)が復帰。DFピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)、DFニコロ・サヴォーナ(ユベントス)、MFニコロ・ロベッラ(ラツィオ)の3名が初招集となった。
リーグA・グループ2はフランス代表、ベルギー代表、イスラエル代表との争いに。あと勝ち点「1」で準々決勝進出が決まる首位イタリアは、14日にアウェイでベルギー代表と、17日にホームでフランス代表と対戦する。
今回発表されたイタリア代表メンバーは以下の通り。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)
DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
カレブ・オコリ(レスター・シティ/イングランド)
ニコロ・サヴォーナ(ユベントス)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)
MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニッコロ・ピジッリ(ローマ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)
FW
モイゼ・ケアン(フィオレンティーナ)
ダニエル・マルディーニ(モンツァ)
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マテオ・レテギ(アタランタ)
ルチアーノ・スパレッティ監督が率いるイタリアは、ここまで4試合を戦い3勝1分け。リーグA・グループ2で首位に立っている。
23名のメンバーにはGKジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン)やDFジョバンニ・ディ・ロレンツォといった常連組が招集されたほか、手術やケガでユーロ2024以降は参加できていなかったMFニコロ・バレッラ(インテル)が復帰。DFピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)、DFニコロ・サヴォーナ(ユベントス)、MFニコロ・ロベッラ(ラツィオ)の3名が初招集となった。
今回発表されたイタリア代表メンバーは以下の通り。
◆イタリア代表メンバー26名
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)
アレックス・メレト(ナポリ)
グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)
DF
アレッサンドロ・バストーニ(インテル)
アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)
アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)
ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)
ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)
フェデリコ・ディマルコ(インテル)
フェデリコ・ガッティ(ユベントス)
カレブ・オコリ(レスター・シティ/イングランド)
ニコロ・サヴォーナ(ユベントス)
デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)
MF
ニコロ・バレッラ(インテル)
ダビデ・フラッテージ(インテル)
ニッコロ・ピジッリ(ローマ)
サムエレ・リッチ(トリノ)
ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)
サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)
FW
モイゼ・ケアン(フィオレンティーナ)
ダニエル・マルディーニ(モンツァ)
ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)
マテオ・レテギ(アタランタ)