バレッラがユーロ以来の復帰！ イタリア代表23名が発表、ユーベDFサヴォーナやラツィオMFロベッラら3名が初招集【UEFAネーションズリーグ】

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イタリアサッカー連盟(FIGC)は8日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むイタリア代表メンバー23名を発表した。

ルチアーノ・スパレッティ監督が率いるイタリアは、ここまで4試合を戦い3勝1分け。リーグA・グループ2で首位に立っている。

23名のメンバーにはGKジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン)やDFジョバンニ・ディ・ロレンツォといった常連組が招集されたほか、手術やケガでユーロ2024以降は参加できていなかったMFニコロ・バレッラ(インテル)が復帰。DFピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)、DFニコロ・サヴォーナ(ユベントス)、MFニコロ・ロベッラ(ラツィオ)の3名が初招集となった。

リーグA・グループ2はフランス代表、ベルギー代表、イスラエル代表との争いに。あと勝ち点「1」で準々決勝進出が決まる首位イタリアは、14日にアウェイでベルギー代表と、17日にホームでフランス代表と対戦する。

今回発表されたイタリア代表メンバーは以下の通り。

◆イタリア代表メンバー26名



GK

ジャンルイジ・ドンナルンマ(パリ・サンジェルマン/フランス)

アレックス・メレト(ナポリ)

グリエルモ・ヴィカーリオ(トッテナム/イングランド)

DF

アレッサンドロ・バストーニ(インテル)

アレッサンドロ・ボンジョルノ(ナポリ)

アンドレア・カンビアーゾ(ユベントス)

ピエトロ・コムッツォ(フィオレンティーナ)

ジョバンニ・ディ・ロレンツォ(ナポリ)

フェデリコ・ディマルコ(インテル)

フェデリコ・ガッティ(ユベントス)

カレブ・オコリ(レスター・シティ/イングランド)

ニコロ・サヴォーナ(ユベントス)

デスティニー・ウドジェ(トッテナム/イングランド)

MF

ニコロ・バレッラ(インテル)

ダビデ・フラッテージ(インテル)

ニッコロ・ピジッリ(ローマ)

サムエレ・リッチ(トリノ)

ニコロ・ロベッラ(ラツィオ)

サンドロ・トナーリ(ニューカッスル/イングランド)

FW

モイゼ・ケアン(フィオレンティーナ)

ダニエル・マルディーニ(モンツァ)

ジャコモ・ラスパドーリ(ナポリ)

マテオ・レテギ(アタランタ)