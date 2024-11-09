¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤¬£Á£Å£×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦ºÂËÉ±Ò¡¡ÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤ÇÂëÌÚ¿®¸ç¤È¤Îà²¦¼ÔÂÐ·èá¤«
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¡¦¥Ü¥¹¥È¥óÂç²ñ¤Ç¡¢£Á£Å£×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡á£²£¹¡¢£Á£Å£×¡õ£Ä£Ä£Ô¡Ë¤¬£Ô£Ê£Ð¡Ê£´£°¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂÐÎ©¤¹¤ë¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ¾¾è¤ë£Ô£Ê£Ð¤È¤Î²¦ºÂÀï¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎµÛ·ìµ´¡Ö¥¢¥¹¥ï¥ó¡×¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿£Ô£Ê£Ð¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ß¥¹¥È¤Ç´ñ½±¤ò¼õ¤±¤¿ÃÝ²¼¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤¬°®¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü£²È¯ÌÜ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¥ß¥¹¥È¤«¤é¥¦¥£¥ë¡¦¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÆÀ°Õµ»¥Ò¥É¥¥¥ó¥Ö¥ì¡¼¥É¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Ð¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÅê²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ë¡¼¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¿Í¤Ç¤Ê¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÈ¯¼Í¡£Ç´¤ë£Ô£Ê£Ð¤Ë¥Æ¡¼¥º¥×¥ì¥¹¤ÇÈ¿·â¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥¤¥ó¥°£Ä£Ä£Ô¤òÁË»ß¤¹¤ë¤È¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÀãÊø¼°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥¢¥í¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÃÝ²¼¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö²¶¤¬»Ë¾åºÇ¶¯¤Î£Á£Å£×¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤À¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¤·¤¿¤¤¡£¼¡¤ÏÃ¯¤À¡©¡¡¤ªÁ°¤é¹øÈ´¤±¤À¤Ê¡£Ã¯¤â²¶¤ËÄ©Àï¤·¤ËÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿·ÆüËÜÀª¤òÄ©È¯¡£¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤¿¤Î¤¬²¿¤È£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤ÎÂëÌÚ¿®¸ç¤À¡£¡ÖÃÝ²¼¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¹¤´¤¤»î¹ç¤·¤Æ¤ë¤Ê¡£µ¤¤Ë¿©¤ï¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡¢²¶¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤ó¤Æ¥Ä¥é¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£¤ªÁ°¡¢²¶¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤í¡©¡¡ÌÌÇò¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¡Ä¤É¤Ã¤Á¤¬¶¯¤¤¤«·è¤á¤è¤¦¤¼¡£¾ì½ê¤Ï£±¡¦£´¥ì¥Ã¥¹¥ë¥¥ó¥°¥À¥à¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¡¢ÍèÇ¯£±¡¦£´¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÎ¾ÃÄÂÎ¤Î²¦¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ë·èÀï¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²ÖÆ»¤Ë¤ÏÀÐ°æÃÒ¹¨¤âÅÐ¾ì¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î£²¿Í¤ò»Øº¹¤·¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¤¬¡¢£³¼Ô¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£