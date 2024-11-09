[11.9 J1第36節](国立)

※14:00開始

主審:西村雄一

<出場メンバー>

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 14 チャン・ミンギュ

MF 7 相馬勇紀

MF 11 エリキ

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

MF 26 林幸多郎

MF 33 望月ヘンリー海輝

FW 90 オ・セフン

控え

GK 42 福井光輝

DF 25 杉岡大暉

MF 8 仙頭啓矢

MF 37 芦部晃生

FW 15 ミッチェル・デューク

FW 22 藤本一輝

FW 30 中島裕希

監督

黒田剛

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 4 木本恭生

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 10 東慶悟

MF 22 遠藤渓太

MF 37 小泉慶

MF 38 安斎颯馬

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

控え

GK 13 波多野豪

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 99 白井康介

MF 8 高宇洋

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

ピーター・クラモフスキー