町田vsFC東京 スタメン発表
[11.9 J1第36節](国立)
※14:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 14 チャン・ミンギュ
MF 7 相馬勇紀
MF 11 エリキ
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 33 望月ヘンリー海輝
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 25 杉岡大暉
MF 8 仙頭啓矢
MF 37 芦部晃生
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 22 藤本一輝
FW 30 中島裕希
監督
黒田剛
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 38 安斎颯馬
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
ピーター・クラモフスキー
※14:00開始
主審:西村雄一
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 14 チャン・ミンギュ
MF 7 相馬勇紀
MF 11 エリキ
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
MF 26 林幸多郎
MF 33 望月ヘンリー海輝
FW 90 オ・セフン
控え
GK 42 福井光輝
DF 25 杉岡大暉
MF 8 仙頭啓矢
MF 37 芦部晃生
FW 22 藤本一輝
FW 30 中島裕希
監督
黒田剛
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 10 東慶悟
MF 22 遠藤渓太
MF 37 小泉慶
MF 38 安斎颯馬
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 99 白井康介
MF 8 高宇洋
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
ピーター・クラモフスキー