パク・ジニョン（J․Y․ Park）、11月15日放送の「Mステ」に出演！NiziUとのコラボを予告

パク・ジニョン(J․Y․ Park)が、11月15日放送の「ミュージックステーション」に出演する。番組の公式X(旧Twitter)によると、彼はNiziUとコラボし、彼女たちの大ヒット曲「Make you happy」を披露する予定だ。NiziUは、JYPとソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニー・ミュージックレーベルズの共同事業である「Nizi Project」から誕生したグループ。パク・ジニョンはオーディション当時から彼女たちの成長を見守って来た。特に、彼はプレデビュー曲「Make you happy」のミュージックビデオにも出演し、メンバーたちを応援した。パク・ジニョンは4日、デジタルシングル「Easy Lover」を発売。ミュージックビデオで俳優イ・イギョン、チャ・ジュヨンと披露した演技が話題となっており、韓国でも活発な活動を展開している。2組の他にも、IS:SUE、timelesz、FRUITS ZIPPER、FRUITS ZIPPER with KAWAII LAB.、緑黄色社会が出演する予定だ。