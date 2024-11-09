¡Ú Ä´Íý´ï¶ñ¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥³¥È¤Ï¡©¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ªËèÆü2¡Á3Ëü¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤Î£Ë¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö Ä´Íý´ï¶ñ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¥³¥È¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä: Ä´Íý´ï¶ñ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¥³¥È¤Ï¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ 4¿ÍÊ¬¡Ë
µí¤â¤âÆù(²ô) 400~500g
±ö ¾®¤µ¤¸ 1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1ÊÒÊ¬
¥í¡¼¥ê¥¨ 3Ëç
<¥½¡¼¥¹>
ÀÖ¥ï¥¤¥ó 150ml
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ 1ÂÞ
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 8¸Ä
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É Å¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢µí¤â¤âÆù¤Ë±ö¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤¹¤ê¹þ¤à¡£
µí¤â¤âÆù¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¾ï²¹¤Ë30Ê¬ÄøÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤¹»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
2¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢µí¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¥í¡¼¥ê¥¨¤ò²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¡¢»þ¡¹Î¢ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é5¡Á6Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢µí¤â¤âÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ß¡¢¼¼²¹¤Ë30Ê¬ÄøÃÖ¤¯¡£
4¡¢¾Æ¤½Á¤Î»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑµÍ¤á¤ë¡£(3)¤òÇö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤òÅº¤¨¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤Î£Ë¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö Ä´Íý´ï¶ñ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¥³¥È¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¡¦¡Ö Ä´Íý´ï¶ñ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¥³¥È¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ÂÑµ×À¡Ä 57%
¡¦2°Ì ²Á³Ê¡Ä 29%
¡¦3°Ì ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ä 9%
¡¦4°Ì ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä 5%
29,893É¼
¡¦2°Ì ²Á³Ê¡Ä 29%
¡¦3°Ì ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ä 9%
¡¦4°Ì ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ä 5%
29,893É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¡ª¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤ÎÌ 4¿ÍÊ¬¡Ë
µí¤â¤âÆù(²ô) 400~500g
±ö ¾®¤µ¤¸ 1
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
¥Ë¥ó¥Ë¥¯(¤¹¤ê¤ª¤í¤·) 1ÊÒÊ¬
¥í¡¼¥ê¥¨ 3Ëç
<¥½¡¼¥¹>
ÀÖ¥ï¥¤¥ó 150ml
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ 1ÂÞ
¥×¥Á¥È¥Þ¥È 8¸Ä
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É Å¬ÎÌ
¥µ¥é¥ÀÌý Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢µí¤â¤âÆù¤Ë±ö¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤¹¤ê¹þ¤à¡£
µí¤â¤âÆù¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¾ï²¹¤Ë30Ê¬ÄøÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¾ï²¹¤Ë¤â¤É¤¹»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
2¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢µí¤â¤âÆù¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¥í¡¼¥ê¥¨¤ò²Ã¤¨¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¡¢»þ¡¹Î¢ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é5¡Á6Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢µí¤â¤âÆù¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤ÇÊñ¤ß¡¢¼¼²¹¤Ë30Ê¬ÄøÃÖ¤¯¡£
4¡¢¾Æ¤½Á¤Î»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¼ÑµÍ¤á¤ë¡£(3)¤òÇö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ò¤«¤±¤ë¡£¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤òÅº¤¨¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)