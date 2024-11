◆三代目JSB、展示会「JSB3 CLASS」全貌初公開

【モデルプレス=2024/11/09】三代目 J SOUL BROTHERSが初となるEXHIBITION 『JSB3 CLASS』(2024年12月7日〜2025年3月16日)を六本木ミュージアムにて開催。このたび、同展示会の全貌が初公開された。常に信念を持ち、個性を磨き続け、新しいことに挑み、前へと進んできた三代目 J SOUL BROTHERS。2025年に15周年イヤーを迎える彼らは、いったい何を想うのか。このEXHIBITIONでは、14年間の活動を“旅”をテーマにMATE(ファンネーム)とともに過去から現在、そして未来へと続く軌跡をたどる。

◆「MEMBER PRODUCE BOOTH」

◆コメント

◆三代目 J SOUL BROTHERS EXHIBITION 「JSB3 CLASS」

このたび、その全貌を初公開。展示会は3会期で展開され、会期により展示内容が一部変更となる。過去にリリースしたシングルやアルバム、ライブなど、これまでに歩んできた道のりを年代に沿って追体験。ここでしか見ることのできないアルバムやツアーのロゴデザイン案など、クリエイティブ制作の裏側も展示予定である。また、これまでのMVやライブで実際に着用された衣装も過去最大規模でディスプレイ。3期目には今年11月から開催するドームツアー『ECHOES OF DUALITY』の衣装を最速展示する。そして、メイン映像では色んなメンバーの組み合わせでのトークセッションを公開。鑑賞者を取り囲む巨大スクリーンが没入感を高める。リーダー対談やボーカル対談など、本音を届ける。さらに、エンディングでは各メンバーのサインスタンプなどを設置。プレミアムチケットとパスポート付チケットの特典となっているパスポートに押印できる。グループでの活動のみならず、個性を活かしソロでも活躍している7人が完全プロデュースしたソロブースも出現。メンバーそれぞれの想いを表現した空間でその魅力に迫っていく。■NAOTOタイトル:『THIS IS MY HISTORY』■小林直己タイトル:『My Time Our Time』■ELLYタイトル:『NEO TOKYO GAMECENTER』■山下健二郎タイトル:『ROPPONGI BASE』■岩田剛典タイトル:『白の部屋』■今市隆二タイトル:『Resonance of Red』■ØMIタイトル:『Moonlit Room』■NAOTOJSB3 CLASSへようこそ!私のソロブースでは、皆さんにはやはり私のダンスを体感してもらいたく、ずっと興味があったVRにチャレンジしました。普段のライブでは見られない近さ、角度から、思う存分ダンスを体感してみて下さい。■小林直己これまでの三代目を振り返り、現在、そして未来を感じてもらえる大規模な展覧会は初めてです! このような機会を頂けてとても光栄です。皆さまに三代目のエンタテインメントをライブとはまた違った形で、メンバーを近くに感じれるような内容になっていると思います。そして、『My Time Our Time』というタイトルを付けましたソロブースは、普段の活動だけでは伝えきれない一面をお届けしようと、音楽、写真、映像をたくさん使い構成しています。また、好きな紅茶の香りや私物をそばで見てもらえる、「体感できる展示」になっていますので、ぜひ何度も遊びに来てください。今までにない、三代目を楽しめる展覧会に遊びに来ていただけると嬉しいです。■ELLYこの度自分のブースを出させて頂けること嬉しく思います!『NEO TOKYO GAMECENTER』には僕を感じられるプリクラ機や思い出を作れるブースになってますので是非お楽しみください!!■山下健二郎僕たちの歴史や更なる発見などたくさんの事を感じる事のできる空間となっておりますので、遊びに来て欲しいです。ソロブースではみんなそれぞれがプロデュースした空間となっております。僕のブースでは私物やこのEXHIBITIONでしか見せないものだらけなので見て体験してください。また期間も長く開催しますので定期的にリューアルもします!何度来ても違う発見がありますので是非たくさん来てね!■岩田剛典僕はブース丸ごと体験型のアート作品の空間を作ります。開催期間中に少しずつ作る過程を皆さんも途中経過を感じて楽しんで頂けたらと思います。巨大な石膏像と一緒に思い出の写真を撮って楽しんでください。■今市隆二「三代目 J SOUL BROTHERS EXHIBITION “JSB CLASS”」を開催することが決定しました!ファンの方々と歩んできた軌跡、そして未来。"旅"をテーマに今までのLIVEでの資料や、それぞれメンバーのこだわりのブース、巨大なスクリーンを使った没入感を高めたトークセッションを展開します!このEXHIBITIONでしか見ることのできないコンテンツも沢山用意させて頂きました。長い期間の展示の中でUPDATEをしていくので何度も楽しめると思います!自分も遊びに行こうと思っていますので、是非沢山のご搭乗お待ちしております◆(正しくは音符マーク)■OMI(※「O」はストローク付き)デビュー15年目に入るタイミングで、過去・現在、そして未来に向けてを展示を通してファンの皆さんと振り返ったり、ひとつの空間で共有できることをとても嬉しく思っています。そしてソロブースは三代目の個性豊かな部分を存分に感じていただけると思うので、それぞれの空間を楽しんでいただきたいです!自分自身のソロブースについては、「音」「嗅覚」などへのアプローチも意識しつつ、『Moonlit Room』と名付け月明かりを表現するなど、自分らしい空間作りにこだわりました。こちらもぜひ注目していただきたいなと思います。期間:2024年12月7日(土)〜 2025年3月16日(日)※12/31〜1/2は休館日会場:六本木ミュージアム[第1期]2024.12.7 sat〜2025.1.10 fri[第2期]2025.1.11 sat〜2025.2.14 fri[第3期]2025.2.15 sat〜2025.3.16 sun※入れ替わる展示物…衣装展示、メンバーのトークセッション映像など【Not Sponsored 記事】