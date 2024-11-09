¡Ö»ä¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡© ¡¡Á´¤¯¤À¡×¥í¥¤¡¦¥¡¼¥ó¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡¡²òÀâ¼Ô¤ËÈè¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï³¤³°¤Ø¡©
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥í¥¤¡¦¥¡¼¥ó»á¤Ïº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡ØManchester Evening News¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¥È¥ì¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¥Þ¥óU¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï°úÂà¸å¤â¡¢Äê´üÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ·Ñ¤ä¼çÍ×¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ä°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØThe Overlap¡Ù¤Ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¤¥È¡¢¥®¥ã¥ê¡¼¡¦¥Í¥ô¥£¥ë¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¥¡¼¥ó»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ë¡£¿ô¤«·îÁ°¡¢Ë¡Äî¤ÇÃ¯¤«¤ËÆ¬ÆÍ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¡© ¡¡Á´¤¯¤À¡×
ÅÁÀâ¤ÎÆ®¾¤ò°Ê¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¥Õ¥¡¥óÃ£¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¥¡¼¥ó»á¤Î²òÀâ¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£