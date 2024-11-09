ÀÐÀîÍ³°Í¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¡Ö¤½¤ì¤À¤±¥ß¥«¥µ¤È¶¦¤Ë¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÀÐÀîÍ³°Í¡Ê35¡Ë¡¢¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×´°·ëÊÔTHE LAST ATTACK¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¥ß¥«¥µ¡¦¥¢¥Ã¥«¡¼¥Þ¥óÌò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÍµµ®¡¢ÎÓÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀÐÀîÍ³°Í
¡¡ÀÐÀî¤Ï¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ê¥¢¥ë¥ß¥óÌò¤Î¡Ë°æ¾å¡ÊËãÎ¤Æà¡Ë¤µ¤ó¤È³á¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤ÏÀµÄ¾¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥ì¥ó¤â½Ð¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¼«ÂÎ¤â¥ß¥«¥µ¤Î¹Ô¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èá¤·¤µ¤È¤«¼ä¤·¤µ¤È¤«¡¢Á´Éô¤¬µÞ¤Ë¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥ß¥«¥µ¤ò±é¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¥ß¥«¥µ¤È¶¦¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼¤ò±é¤¸¤¿³áÍµµ®¡Ê39¡Ë¤Ï¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¡¢¡ÉÌÌ¹½¤¨¤¬°ã¤¦¡É¡£°ìÅÙ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¸«¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ëÝ»³ÀèÀ¸¤¬ºî¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îº£¸åÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¥¨¥ì¥ó¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ä¥¨¥ì¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¼¤Ò¡¢²¿ÅÙ¤â±Ç²è´Û¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å¤È¸À¤ï¤º¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ä¡¢»à¤ó¤Ç¤â°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥Ü¥¯¤Ï¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ÎÓÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Î¡ËÊüÁ÷¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌ¤¤À¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ©Í¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏºÇÂç¤Î¸Ø¤ê¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎÓ´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«ÂÔË¾¤Î·à¾ì¤¬³ð¤Ã¤¿Æü¤Ë¡Ä¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Ï¡¢2009Ç¯9·î¡Á2021Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡ÖÊÉ¡×¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¿ÍÎà¤¬¡¢¿Í¤òÊá¿©¤¹¤ë¡Öµð¿Í¡×Áê¼ê¤ËÀäË¾Åª¤ÊÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡£µð¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ®¤¦¡ÖÄ´ººÊ¼ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ì¥ó¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÀïÆ®Èþ¾¯½÷¡¦¥ß¥«¥µ¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¡¦¥¢¥ë¥ß¥ó¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç1.4²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´°·ëÊÔ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¤¬2023Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ÊÁ°ÊÓ¡¦¸åÊÓ¡Ë¤â¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×´°·ëÊÔTHE LAST ATTACK¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢11·î8Æü¤«¤é3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¡£¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Î´°·ë¤òÉÁ¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÍµµ®¡¢ÎÓÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡Ä¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀÐÀîÍ³°Í
¡¡ÀÐÀî¤Ï¼ýÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ê¥¢¥ë¥ß¥óÌò¤Î¡Ë°æ¾å¡ÊËãÎ¤Æà¡Ë¤µ¤ó¤È³á¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤ÏÀµÄ¾¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥ì¥ó¤â½Ð¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¼«ÂÎ¤â¥ß¥«¥µ¤Î¹Ô¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èá¤·¤µ¤È¤«¼ä¤·¤µ¤È¤«¡¢Á´Éô¤¬µÞ¤Ë¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥ß¥«¥µ¤ò±é¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤âÆþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¥ß¥«¥µ¤È¶¦¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓÍ´°ìÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥¢¥Ë¥á¤Î¡ËÊüÁ÷¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÌ¤¤À¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ©Í¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏºÇÂç¤Î¸Ø¤ê¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÎÓ´ÆÆÄ¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê·â¤Îµð¿Í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¶öÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«ÂÔË¾¤Î·à¾ì¤¬³ð¤Ã¤¿Æü¤Ë¡Ä¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¤Ï¡¢2009Ç¯9·î¡Á2021Ç¯4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¡ÖÊÉ¡×¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¿ÍÎà¤¬¡¢¿Í¤òÊá¿©¤¹¤ë¡Öµð¿Í¡×Áê¼ê¤ËÀäË¾Åª¤ÊÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡£µð¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ®¤¦¡ÖÄ´ººÊ¼ÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ì¥ó¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÀïÆ®Èþ¾¯½÷¡¦¥ß¥«¥µ¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¡¦¥¢¥ë¥ß¥ó¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç1.4²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï2013Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë´°·ëÊÔ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¤¬2023Ç¯11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡ÊÁ°ÊÓ¡¦¸åÊÓ¡Ë¤â¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×´°·ëÊÔTHE LAST ATTACK¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢11·î8Æü¤«¤é3½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¡£¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥ó¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Î´°·ë¤òÉÁ¤¯¡£