¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°¦¼Ö¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¸µÌÚÂç²ð»á¤Ë¸ÀµÚ¡Öµö²Ä¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤¬£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÁ´°÷ÂåÍý¿Í¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬¡Ö¡ÊÂåÍý¿Í¤Ï¡Ë¸µÌÚ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ë¼Ö¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¥Ö¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸µµð¿Í¥³¡¼¥Á¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Î¼Ì¿¿¤ò£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£´û¤Ë¼Ì¿¿¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Öµå³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¿¨¤ì¤ë¤È¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¡£È¹¤¬¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡²¿¤À¤í¤¦¡©¡¡´íµ¡´ÉÍýÇ½ÎÏ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¡¦¸µÌÚ»á¤Ë¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¤¤¤í¤¤¤í´í¸±¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥ï¥´Å¤¤¤È¤¤¤«¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¿Ç·¤Ë¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤Ê¤Î¤«²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸À¤¤Íä¤ó¤À¡£¤³¤³¤ÇÈ¹¤¬¡Öµö²Ä¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸µÌÚ»á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµö²Ä¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Í¤¨¤Ê¤È¡£¤½¤³¤éÊÕ¤Î¡Ø´í¤Í¤¨¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¹¤¬¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÌî¼ê¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÏÅê¤²¤Á¤ã¤¤¤±¤Í¤¨¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸µÌÚ¤µ¤ó¡¢Áªµå´ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤âÆÉ¤ß¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£