£²´§¼ÍÄø¤Î¿À¸Í¡¦µÈÅÄ´ÆÆÄ¡¡10Æü¡¦Åìµþ£ÖÀï¤Ø¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡×¡¡Áê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·Ù²ü
¡¡£Ê£±¿À¸Í¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤¬£¹Æü¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£±£°Æü¤ÎÅìµþ£ÖÀï¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£¤¤¤¤¼éÈ÷¤«¤é¤¤¤¤¹¶·â¤Ø°Ü¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤â¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î£±Æü¡¦ÈØÅÄÀï¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤è¤êÇ¾¿¶¤È¤¦¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢£µÆü¤Î¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë¸÷½£Àï¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿£Æ£×ÉðÆ£²Åµª¤é¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸½¾õ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£º£µ¨¤âºÇ½ªÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢£²£³Æü¤Ë£ÇÂçºå¤È¤Î·è¾¡¤ò¹µ¤¨¤ëÅ·¹ÄÇÕ¤È¤Î£²´§¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£²áÌ©ÆüÄø¤Ç¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Æ·ÀèÍ´Ìï¤Ï¡¢ºòµ¨£Ê£²Ä¹ºêºßÀÒ»þ¤Ë¤âÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÅìµþ£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Ê£²»þÂå¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ñ¥¹²ó¤·¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¤°õ¾Ý¡£º£µ¨¤ÏÅ¥¤¯¤µ¤µ¤âÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£