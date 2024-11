進化したモダン町中華！ 洗練された空間でカジュアルに中華を楽しめる店がオープン（東京・三宿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は三宿にオープンした、町中華の気軽さとモダンチャイニーズのおしゃれさのいいとこどりをしたお店。洗練された空間でいただける絶品中華メニューが人気です。

〈New Open News〉

中(東京・三宿)

個性的な飲食店がそろう三宿エリアに、わざわざ出かけたくなる中華料理店が誕生しました。2024年9月2日にオープンした「中(Chun)」です。

可愛らしいお店のロゴマーク。 どんな料理に出会えるか胸がときめきます 写真:お店から

東急田園都市線・池尻大橋駅、三軒茶屋駅どちらからも歩いて15分ほどの場所にある三宿エリア。世田谷公園を中心に住宅街が広がり、知る人ぞ知るグルメな店がそろう街です。

店舗内観。大きな窓から気持ちの良い光が差し込みます 写真:お店から

この街に魅力を感じ、以前から三宿でお店を構えたいと考えていた「中」のオーナー。

ゆったりと時間が流れる街にぴったりな、町中華でもなく、モダンチャイニーズでもない新しいコンセプトの中華料理店を作ろうと「中」が生まれました。

完全プライベートの個室。お祝いや記念日などのハレの日にぴったり 写真:お店から

場所は世田谷公園のすぐそばという好立地。店内は日本らしい色味や素材にこだわって空間づくりをしています。

洗練された空間の中、大きな窓から見える公園の緑に心が和みます。広々としたソファ席はゆっくり食事を楽しむのにぴったり。8名まで収容できる個室も完備しています。

どの料理も経験豊かなシェフの技が光ります 写真:お店から

メニュー開発を担当するシェフは有名グルメガイド掲載のフレンチやイタリアンで修業したのち、数々の店舗を手掛けてきた実力派。大山鶏や千葉県産のブランド豚など厳選された素材を使い、おなじみの中華が進化した、オリジナリティにあふれた料理の数々を楽しむことができます。

「三宿ダック」2,500円 写真:お店から

一番人気で、お店のスペシャリテでもある「三宿ダック」。公園の豊かな自然や空気感をイメージした彩りあざやかな一品です。合鴨を使い、皮目は北京ダックのようにカリカリと香ばしく、中は絶妙な火入れでやわらかくジューシーに仕上がっています。

甜麵醬ベースのコク深いソースが添えられており、蒸しあげたカオヤーピン(包み皮)で肉と野菜を包んでいただきます。

「鴨醤油ラーメン」1,000円 出典:kudooonさん

もうひとつの人気メニューが「鴨醤油ラーメン」。大山鶏と千葉県産ブランド豚からとったスープに、鴨の脂をコクとしてプラス。上品な香りの香味野菜とやわらかい合鴨肉がトッピングされ、食べごたえも抜群。あっさりしながらもうまみたっぷりで老若男女に人気のおいしさです。

「よだれ鶏」900円 写真:お店から

そのほか、シンプルながら後を引くおいしさの「とりたまチャーハン」や特製のネギダレがたっぷりかかった「よだれ鶏」など、何度も通って食べたくなるメニューがそろっています。

三宿の飲食店は地域の人から愛されるフレンドリーな雰囲気が魅力のひとつ。「中」も人々に長く愛される一軒になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

「鴨の山椒ネギダレ」900円 出典:たいら0725さん

『・三宿ダック

下処理したアヒルを丸ごと炉で焼く中華料理。

北京料理の代表料理のひとつ。皮だけを切って、葱などと巻いて食べるが、味噌ダレの味が絶妙

・鴨の山椒ネギダレ

鴨の旨味を最大限引き出す山椒と葱のソース。

鴨の滋味深い味わいと山椒のハーモニーを堪能できる一品。酒が飲める場面なら頼むべき料理』(たいら0725さん)

「三宿ダック」2,500円 出典:kudooonさん

『世田谷公園の横にある周りが閑静で雰囲気が良いところに位置するお店。

店内はオシャレで雰囲気も良かったです。

どのメニューも美味しく、ラーメンとチャーハンは絶品でした。

コストパフォーマンスが非常に高く、店員さんの対応も素敵でまた来たくなるお店です!』(kudooonさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆中住所 : 東京都世田谷区池尻1-7-14 アントレパルク 2FTEL : 03-6805-2603

文:小田中雅子

