¤³¤ì¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡©¡¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡ÖÈùÌ¯¤Ê¸÷·Ê¡×¤¢¤ë¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤Ä¤¤¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÈó¾ï¼±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¸÷·Ê¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê¤Î¾¦ÉÊ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç°ìÅÀ¤º¤Ä¹ØÆþ
¡ÖºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë»Ñ¡£¥ì¥¸¤ËÂç²ÈÂ²¤¬¥º¥é¥Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤ì¤ò¥Ê¥·¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¦ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê¡×¤Î¤ªÆÀ¤Ê¾¦ÉÊ¡£²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö°ì²ÈÂ²ÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ªÆÀ¤ËÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£