BRAHMANのライヴは、音楽を楽しむにとどまらない。それはBRAHMANという何ものにも変えがたい体験だ。2024年11月4日16時40分から20時40分、横浜BUNTAIでの<六梵全書 Six full albums of all songs>は、それを今まで以上に確信させるものだった。歌を、音を、奏でるための肉体と精神が4時間、いっときも休むことなく、ステージで燃え上がっていた。その熱量は5000人を巻き込み、アリーナもスタンドも一丸となって歌を、音を、呑み込んでいた。曲が進むほどに引き込まれ、疲れるどころか終わる頃には4時間が一瞬だったかと思うほどだった。

■<六梵全書 Six full albums of all songs>2024年11月4日(月/祝)@神奈川・横浜BUNTAI セットリスト



01. 真善美02. 雷同03. EVERMORE FOREVER MORE04. AFTER-SENSATION05. 其限06. 今夜07. 守破離08. 怒涛の彼方09. 不倶戴天10. ナミノウタゲ11. 天馬空を行く12. 満月の夕13. 初期衝動14. 賽の河原15. 今際の際16. 俤17. 露命18. 空谷の跫音19. 遠国20. 警醒21. 最終章22. JESUS WAS A CROSS MAKER23. 鼎の問24. 霹靂25. 虚空ヲ掴ム26. THE ONLY WAY27. SPECULATION28. EPIGRAM29. STAND ALOOF30. SILENT DAY31. ONENESS32. HANDAN'S PILLOW33. YOU DON'T LIVE HERE ANYMORE34. CAUSATION35. FIBS IN THE HAND36. 逆光37. KAMUY-PIRMA38. THE VOID39. BASIS40. SHADOW PLAY41. DOUBLE-BLIND DOCUMENTS42. SHOW43. GOIN' DOWN44. SEE OFF45. CHERRIES WERE MADE FOR EATING46. BOX47. DEEP48. NO LIGHT THEORY49. 時の鐘50. FROM MY WINDOW51. FAR FROM...52. BED SPACE REQUIEM53. SLIDING WINDOW54. THAT'S ALL55. THERE'S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE56. CIRCLE BACK57. NEW SENTIMENT58. LOSE ALL59. Z60. A WHITE DEEP MORNING61. TREES LINING A STREET62. HIGH COMPASSION63. LAST WAR64. MIS 1665. (a piece of) BLUE MOON66. BYWAY67. PLASTIC SMILE68. PLACEBO69. ANSWER FOR…70. ARRIVAL TIME71. FOR ONE'S LIFE72. TONGFARR73. FLYING SAUCER74. BEYOND THE MOUNTAIN75. ARTMAN76. 順風満帆 (Music Video)