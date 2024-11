サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』最終話にて、MCを務めたSHINeeのテミンが圧倒的なステージをサプライズで披露した。

【映像】SHINeeテミンの登場

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加した。

まさかのテミン登場に驚きの声!

最終話のオープニングでは、各チームのエースが順番に迫力のソロダンスを披露。5番目のCRAVITYのテヨンに続いて、最後にテミンが姿を現した。テミンは赤と黒のスタイリッシュなジャケットをまとい、「Advice(Ephemeral Gaze ver)」をパフォーマンス。大人数のダンサーが寝そべる中、何かに取り憑かれたような妖艶な表情を浮かべて座り込み、やがて激しく踊り出す。

MCをしている時の穏やかな姿とはまるで別人のように、カリスマ性を存分に放ってパフォーマンスしていくテミン。ダンスの動きを音に完璧にハメながら、歌声も全くぶれることがない。今年デビュー16周年を迎え、31歳となったが、さらに実力に磨きがかかっているようだ。フィナーレでは背後に多数のシルエットを背負い、神々しいほどのオーラを放ちながら、圧倒的なエース感を見せつけた。

まさかのテミンの参加に、視聴者は騒然。コメント欄には「ええええ!」「嘘でしょ!」「ラスボスやん」「立ってるだけで優勝」「テミンさんエースの中のエースだ」「どのチームよりすごい」「レベルが違いすぎる」「全部テミンにもってかれる」「全員でかかっても勝てないわ」「満場一致でテミンさん優勝」「これ生歌だよ!」などの感想が殺到した。

