ÀãÇµÌò¡¦¿åÌîÈþµª¡¢ºÆ»ÏÆ°¤ÇÏÃÂê¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»£±ÆÅö»þ¤ò¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤ªÏÃÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÌîÈþµª¡Ê50¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¿åÌîÈþµª¤Î±Ç²èÀ¸³è¡Ù¤ÎºÇ¿·Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£ÇðÌÚÀãÇµÌò¤ò±é¤¸¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤Ç»£±ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤ÇÍÙ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿åÌîÈþµª
¡¡¿åÌî¤Ï¡¢ºÇ½é´ü¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¡Ê1997Ç¯1·î´üÊüÁ÷¡Ë¤«¤é»²²Ã¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÀãÇµ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èÈÇ¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¼çÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ï¡ÖÍÙ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¡¢¸½ºß12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡ ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡¢¡Ø¼¼°æ¿µ¼¡¡¡À¸¤Â³¤±¤ë¼Ô¡Ù¡Ê15Æü¸ø³«¡Ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·à¾ìÈÇ1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE ÏÑ´ß½ð»Ë¾åºÇ°¤Î3Æü´Ö¡ª¡Ù¡Ê1998Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ìÌò¡¦¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê51¡Ë¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå¤ÎË®²è¼Â¼ÌºîÉÊNo.1¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþTHE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþµª¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÃµ¤êÃµ¤ê¤Ê¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤ï£÷¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢ÀãÇµ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤ÇÍÙ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿åÌîÈþµª
¡¡¿åÌî¤Ï¡¢ºÇ½é´ü¤È¤Ê¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¡Ê1997Ç¯1·î´üÊüÁ÷¡Ë¤«¤é»²²Ã¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤ëÀãÇµ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²èÈÇ¤ËÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢¼çÍ×¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE ÏÑ´ß½ð»Ë¾åºÇ°¤Î3Æü´Ö¡ª¡Ù¡Ê1998Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¸ÅÄ¤¹¤ß¤ìÌò¡¦¿¼ÄÅ³¨Î¤¡Ê51¡Ë¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÎòÂå¤ÎË®²è¼Â¼ÌºîÉÊNo.1¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþTHE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2003Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþµª¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÃµ¤êÃµ¤ê¤Ê¤Î¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤ï£÷¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢ÀãÇµ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£