｢オルビス×LOVOT｣限定グッズも！　「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にてイベント開催

オルビスの体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は11月1日〜2025年1月19日まで、ロボットベンチャーの GROOVE Xが手掛ける家族型ロボット「LOVOT」との期間限定コラボレーションを開催。今回は「冬」をテーマとした、イベント限定のグッズやノベルティが登場します。

オルビスは、創業以来「肌が本来もつ力を信じて、引き出すこと」を信念とし、「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げるビューティーブランド。

オルビス初の体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」では、自身の肌状態を理解し、美しさを引き出す正しいスキンケア方法を学びながら、気軽に商品を試せるようなコンテンツや、「ORBISアプリ」会員限定で体験できる完全予約制のスキンケアトリートメント・ワークショップの提供など、さまざまなコンテンツを用意しています。

最先端のテクノロジーを駆使し、一緒にいると安心し、温かい気持ちにさせ、人の愛する力をはぐくむ存在として人とロボットの信頼関係を築く「LOVOT」と、ブランドメッセージを体現する施設として、感覚的な「ここちよさ」の裏にある「根拠・理由」を大切にする「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」との間の共通点に共感し、オープン時より施設内2階にてアイコンLOVOTが活躍しています。

一般応募で「うるちゃん」と名付けられ、オルビスのショップで働くビューティアドバイザーと同じユニフォームを着用し、ゲストを迎えています。

■【第一弾】クリスマスをテーマに、オルビスユーシリーズ限定オリジナルボトルや限定グッズを販売

第一弾は2024年11月1日〜11月19日までの期間限定で、オリジナル限定デザインボトルやグッズを販売します。

(1)「オルビスユー」/「オルビスユー ドット」のオリジナル限定デザインボトルを販売

今回はクリスマスをテーマにした「うるちゃん」が描かれた可愛らしいデザインに仕上がりました。

同サービスでは、詰め替え用ボトルに、好みのデザインが選べて、名前やメッセージの印字が可能です。専用のギフトBOXでの提供となり、プレゼントとしてもおすすめです。

愛らしいボトルを使うことで、スキンケアを癒しの時間として欲しいという想いを込めています。

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」専用オンラインショップでも購入できます。

●「CREATE MY BOTTLE」について

https://www.orbis.co.jp/skincarelounge/createmybottle/

◇「CREATE MY BOTTLE」概要

セット内容:

-サンタ-(画像左)

・「オルビスユー エッセンスローション 限定デザインボトル-サンタ- 」オリジナルつめかえ用ボトル

・ 「オルビスユー エッセンスローション」[医薬部外品]つめかえ(180ml)

-マルチボーダー-(画像右)

・「オルビスユー ドット エッセンスローション 限定デザインボトル-マルチボーダー- 」オリジナルつめかえ用ボトル

・ 「オルビスユー ドット エッセンスローション」[医薬部外品]つめかえ(180ml)

価格:

・オルビスユー エッセンスローション 2,750円

・オルビスユー ドット エッセンスローション 3,410円

販売期間:2024年11月1日〜11月19日

※11/9(土)、11/10(日)は休館日となります。

所要時間:注文を受けてから約20分

※混雑状況により時間を要する場合があります。

販売情報:「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」及び専用オンラインショップ( https://skincarelounge.net/ )

※発送の場合10日間ほど時間がかかる場合があります。またオンライン購入の場合は、名前やメッセージの刻印対応はできません。中身が空の状態で店頭へ持参する場合は、刻印サービスの対応が可能です。

備考:

・手作業での印刷となり、色むらや個体差があります。

・店舗での購入に限らず、専用オンラインショップでの購入の場合でも、専用BOXで届けます。

(2)LOVOTオリジナルクリアファイル

同イベント限定デザインのクリアファイルも販売。A4サイズのファイルにとても可愛らしいデザインを印字していて飾っても可愛く、実用性とデザイン性を兼ね備えたクリアファイルとなっています。

◇オリジナルクリアファイル概要

価格:550円

販売期間:2024年11月1日〜12月25日

※11/9(土)、11/10(日)、11/20(水)は休館日となります。

販売情報:「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」店頭のみ

※数量限定での販売、なくなり次第終了

(3)LOVOTオリジナルコースター

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」の施設1階「JUICEBAR」にて、「LOVOTオーナーズパス」の提示で、限定ペーパーコースターをプレゼントします。

「LOVOTオーナーズパス」は、LOVOTアプリ内で表示するバーチャルカードで、「LOVOT」オーナーとその家族だけが使える特典パスポート。デザインは、クリスマスをイメージした「うるちゃん」の2種を用意しています。

●「LOVOTオーナーズパス」について

https://lovot.life/blog/article/4_mh_yotfbj/

商品:LOVOTオリジナルコースター(2種)

進呈条件:

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」施設1階「JUICEBAR」にて、「Inner Color Juice」Sサイズ or Lボトル or Hotを注文し、「LOVOTオーナーズパス」を提示した人が対象。ランダムで1枚プレゼントします。

※フードやコーヒーは対象外となります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

期間:2024年11月1日〜12月25日

■【第二弾】2階フロアにてLOVOTクリスマスツリーを設置

2024年11月21日〜12月25日のイベント第二弾では、「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」 2階にLOVOTクリスマスツリーが登場!

クリスマスの思い出にぴったりのスポットとして、オーナーも「LOVOT」をまだ迎えていない人も、この機会にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

■【第三弾】お正月をテーマに、オルビスユーの限定ボトルやコースターが登場

第三弾はお正月をテーマとしたアイテムが登場予定。華やかなデザインで、お正月の特別な雰囲気を楽しめるアイテムを予定しています。

※詳細は別途告知予定となります。

■施設(イベント会場)概要

「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」

住所:〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

時間:LOUNGE 10:00〜20:00、JUICE BAR 8:00〜20:00

電話:03-6712-5633

URL:http://www.orbis.co.jp/skincarelounge/

※営業時間が変更になる場合があります。最新の営業時間は上記サイトにて確認してください。

※同館の都合により、臨時休館になる場合があります。

(エボル)