世界的大ヒット作『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』(17)、『ジュマンジ/ネクスト・レベル』(19)を手掛けたジェイク・カスダン監督の最新作。同シリーズでタッグを組んだドウェイン・ジョンソン(「ワイルド・スピード」シリーズ、『ブラックアダム』)主演、共演にクリス・エヴァンス(「アベンジャーズ」シリーズ)を迎えた原題『RED ONE』が、邦題『レッド・ワン』として全国公開中です。

本作は、サンタクロースの護衛隊長にして、子供たちの笑顔を糧に自身の仕事を全うする心優しいマッチョ、カラム (ドウェイン・ジョンソン)と、世界一の追跡者(トラッカー)にしてお金のためならなんでもする賞金稼ぎであり、サンタクロースの存在を一切信じないジャックが手を組み、クリスマス・イブ前夜に誘拐されたサンタクロースを救出し、クリスマスを取り戻すために立ち上がる、アドレナリン全開のアクションコメディアドベンチャー超大作!壮大なスケールとユーモアで描く、誰も観たことがないクリスマスムービーが誕生。

コードネーム”レッド・ワン”のサンタクロースを演じるのは、『セッション』(15)でアカデミー賞®を受賞したJ・K シモンズ。他にも、ルーシー・リュー(「チャーリーズ・エンジェル」シリーズ)、キアナン・シプカ(『ツイスターズ』)、ボニー・ハント(『12 人のパパ』)、クリストファー・ヒヴュ(「ゲーム・オブ・スローンズ」)、ニック・クロール(「ビッグマウス」)、ウェスリー・キンメル(「マンダロリアン」)といった豪華キャストが出演しています。

今回解禁された本編映像では、サンタクロースを追跡するカラム(ドウェイン・ジョンソン)とジャック(クリス・エヴァンス)のやり取りが切り取られたワンシーン。

「緊急時に代わる副サンタはいないわけ?」軽い気持ちで問うジャックに対して、カラムは「いるわけがない!」食い気味に否定。カラムいわく“サンタは人が何時に寝て、何時に起きるのか。全人類の予定を把握している”という。さらにアメリカで最も小さい州であるロード・アイランド州の大きさである約4,000 km²(日本の佐賀県や神奈川県と同程度の面積)と同じサイズの人物リストを保有しており、常人では読むのに10年かかるところ、2度も読み返してしまうほど、サンタクロースの常人離れした能力を熱く語るカラムだった。 クリスマス一晩で世界中の人間にプレゼントを渡しきるサンタクロースは唯一無二で、その使命を果たせるのは彼だけだと語る、サンタ一筋の護衛隊長・カラムの熱意が伝わる映像となっています。

サンタクロースの物語は世界で最もよく語られる話の一つだが、本作の制作陣は驚くほど現代的な姿にイメージを一新。「北極は透明な巨大ドームに覆われた大都市であり、世界中の全てのクリスマスプレゼントの製造拠点です」と監督のジェイク・カスダンは語ります。「そして友人たちからニックと呼ばれるサンタクロースを、今までにないサンタクロース像として描いています。私たちが知る限り、過去最高にクールなサンタクロースです。これを起点として、『レッド・ワン』の神話的な世界を創り上げていきました。」ただし制作陣は、本作もクリスマス映画らしく、発想の基となった昔からのクリスマスの物語にある精神も伝えたいと考えていたそう。

さらに監督は「ファンタジックな冒険の中にも、カラムとジャックというヒーロー2名の深い人間ドラマを盛り込んでいます。2人共、今年のクリスマスに個人的な危機に直面している真っ最中です。仕方なく、彼らは互いに協力し乗り越えていくことになります」とコメント。ぜひこの機会に劇場で観て、今年のクリスマスを楽しみましょう!

©2024 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED

IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories