東京マルイは、実際にエアガンに触れるイベント「東京マルイフェスティバル 2024」を、ベルサール秋葉原 1階にて11月9より10日にかけて開催している。

会場では新製品となるBBエアーリボルバー「M1851」や電動ガンプラス「SG553プラス」が発表・展示中だ。さらに、自衛隊の訓練用に製作された「20式5.56mm小銃」を再現したラバーガンも公開されている。

他にも、シューティングレンジでは実際に撃てる他、VRでサバゲーを体験できるブース、お馴染みとなっている武装した特別仕様の広報車展示に加え、実際にエアガンを持てるフォトコーナーの設置などエアガンに馴染みがない人も楽しめる内容となっている。

11月9日は18時まで、10日は16時30分まで開催しているので、興味のある方は訪れてみてはいかがだろうか。

会場の様子

特別仕様の広報車 前面

特別仕様の広報車 後面

