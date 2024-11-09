·Ð±Ä¸¢Áè¤¤¡¢Êó¹ð½ñÈãÈ½¡Ä¥È¥é¥Ö¥ë¤â¸¶°ø¡¡K¡ÝPOP»Ù¤¨¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥áÂç¼ê¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬°²½
¡¡K¡½POP¿Íµ¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¢¤ëHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î2024Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê7¡Á9·î¡Ë¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬¡¢¤È¤â¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï¶ÈÀÓ²þÁ±¤ÎÉ¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê10¡Á12·î¡Ë°Ê¹ß¡¢½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉüµ¢¤ä¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢HYBE¤ÏÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ï¢·ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤ò542²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó59²¯±ß¡Ë¤È»ÃÄêÅª¤Ë½¸·×¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç25¡¦4¡ó¸º¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï5278²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó580²¯±ß¡Ë¤ÈÆ±1¡¦9¡ó¸º¡¢½ãÍø±×¤Ï14²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1¡¦5²¯±ß¡Ë¤ÈÆ±98¡¦6¡ó¤ÎÂçÉý¸º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡HYBE¤Ï4·î¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ADORÂåÉ½¤È¤Î·Ð±Ä¸¢Áè¤¤¤òÈ¯Ã¼¤È¤¹¤ë¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢SUGA¤¬îÉîÄ¡Ê¤á¤¤¤Æ¤¤¡Ë¾õÂÖ¤ÇÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Â¾¼Ò¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÉî¿«¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¶È³¦Æ°¸þÊó¹ð½ñ¤¬Ë½Ïª¤µ¤ì¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·HYBE¤Ï¡¢Âè4»ÍÈ¾´ü°Ê¹ß¤Ï¶ÈÀÓ²óÉü¤ò¸«¹þ¤à¡£Ê£¿ô¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Éüµ¢¤òÍ½Äê¤·¡¢BTS´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÍèÇ¯¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÂè3»ÍÈ¾´ü¤Ë¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·»ö¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤¬ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤âÆ±ÍÍ¤Ë±Ä¶ÈÍø±×¤ò¸º¤é¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÏ¢·ë¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤òÁ°Ç¯Æ±´üÈæ73¡¦6¡ó¸º¤Î133²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó14²¯±ß¡Ë¤È»ÃÄêÅª¤Ë½¸·×¡£Çä¾å¹â¤Ï2422²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó266²¯±ß¡Ë¤ÈÆ±9¡ó¤Î¸º¾¯¡¢½ãÍø±×¤â37²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯±ß¡Ë¤ÈÆ±95¡¦6¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£¸º±×Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ËÈ¼¤¦¿Í°÷Áý²Ã¤ä¡¢¿·µ¬»Ò²ñ¼Ò¤Î½é´ü±¿±ÄÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤âÂè4»ÍÈ¾´ü¤«¤éÍèÇ¯½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡Öaespa¡×¡ÖNCT¡¡DREAM¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉüµ¢¤ò·×²èÃæ¤Ç¡¢¶ÈÀÓ²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯½é¤á¤Ë¤Ï¡¢aespa°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥ç¥ë¥Ò¥ç¥¯¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Î¿·¿Í¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ê¥à¡¦¥æ¥¸¥ç¥óµ¼Ô