¤ê¤ó¤´¤Î°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¿©¤ÙÊý¤«¤â♡ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ç´ÊÃ±¡ªÄêÈÖ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ëÄêÈÖ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó50Ê¬(¾ÆÀ®»þ´Ö¡¦Îä¤Þ¤¹»þ´Ö¤ò½ü¤¯)
¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ëÄêÈÖ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô
¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ëÄêÈÖ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ÎºàÎÁ¡Ê15¡Á16cm¥Ñ¥¤»®1ÂæÊ¬¡Ë
¡Ú¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¡Û
¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È(18cm³Ñ)¡¡2Ëç
¡Ú¤ê¤ó¤´¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡Û
¡¦¤ê¤ó¤´¡Êº£²ó¤Ï¥µ¥ó¤Ä¤¬¤ë»ÈÍÑ¡Ë¡¡2¸Ä
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¡15g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡¤ê¤ó¤´¤Î½ÅÎÌ¤Î1³ä
¡¦¥·¥Ê¥â¥ó¡¡¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¦ÍÏ¤Íñ¡¡Å¬ÎÌ
¡¦¥±¡¼¥¥¯¥é¥à(¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤ä¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¥¯¥º¤Ê¤É)¡¡Äì¤¬Ëä¤Þ¤ëÄøÅÙ¤ÎÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë5¡Á10Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼¼²¹¤ËÌá¤·¤Æ²òÅà¤¹¤ë¡£
¥·¥Ê¥â¥ó¹á¤ëÄêÈÖ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Îºî¤êÊý
¡Ú¤ê¤ó¤´¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òºî¤ë¡Û
¡¡¡¤ê¤ó¤´¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ8ÅùÊ¬¤·¡¢¿Ä¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¤¤¤Á¤ç¤¦ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÆé¤ËÆþ¤ì¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤È¥ì¥â¥ó½Á¤â²Ã¤¨¤Æ¥¶¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¢¨¤ê¤ó¤´¤Ïº£²óÌó450g¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤Ï45g²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500gÁ°¸å¤¢¤ì¤ÐÃúÅÙÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¼Ñ¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹º®¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤ê¤ó¤´¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£
£¡¡¿åÊ¬¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥«¥µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ê¤ó¤´¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¤¡¡¥·¥Ê¥â¥ó¤ò¹¥¤ß¤ÎÎÌ²Ã¤¨¤ë¡£¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£
¤ª»®¤ä¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¹¤²¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎä¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ®·Á¤·¤Æ¾ÆÀ®¤¹¤ë¡Û
¡¡¡¥Ñ¥¤»®¤ËÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¾è¤»¡¢Äì¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥Ô¥±¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥±¡¼¥¥¯¥é¥à¤òÄìÁ´ÂÎ¤ËÉß¤¯¡£
¢¨¥±¡¼¥¥¯¥é¥à¤òÉß¤¯»ö¤Ç¤ê¤ó¤´¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Äì¤Þ¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òºÕ¤¤¤ÆÉß¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
£¡¡¤ê¤ó¤´¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£
¤¡¡¤â¤¦1Ëç¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ÇÉ½ÌÌ¤ÎÊÔ¤ß¹þ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£18cm¤Î¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò1.5cmÉý¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¡¢12ËÜÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¥¡¡¤Þ¤º6ËÜ¾è¤»¤ë¡£
¦¡¡1ËÜ¤ª¤¤Ë¾å¤Ë¤á¤¯¤Ã¤Æ¡¢²£¤Ë1ËÜ¾è¤»¤ë¡£
§¡¡¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¤ò²¼¤í¤¹¡£
¨¡¡º£ÅÙ¤Ï1²óÌÜ¤Ç¤á¤¯¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ò¾å¤Ë¤á¤¯¤ê¡¢²£¤Ë1ËÜ¾è¤»¤ë¡£
©¡¡¤³¤ì¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢½Ä6ËÜ¡¦²£6ËÜ¤ÇÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ª¡¡¤Ï¤ß½Ð¤¿ÉôÊ¬¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥®¥å¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤ë¡£
«¡¡É½ÌÌ¤ËºþÌÓ¤ÇÍÏ¤Íñ¤òÅÉ¤ë¡£
¢¨¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â²Ä¡£Í¾ÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¼¡¤Î¹©Äø¤Ø¡Ä¡£
¬¡¡¤Ï¤ß½Ð¤Æ»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¿¤Ð¤·¡¢Îä¤ä¤¹¡£ÌÚ¤ÎÍÕ·¿¤ÇÈ´¤¯¡£
¥Ñ¥¤¤Î¼þ¤ê¤Ë¥°¥ë¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¡¢ÍÏ¤Íñ¤òÅÉ¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Îºî¶È¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¤É¤¦¤¾¡£¤Í¤¸¤Ã¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ò¥Õ¥Á¤Ë¾è¤»¤Æ¤â²Ä°¦¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
200¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó35¡Á40Ê¬¾ÆÀ®¤¹¤ë¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¾Æ¤Î©¤Æ¤Ï²õ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Îä¤á¤Æ¤«¤é¥Ñ¥¤»®¤«¤é³°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥¸¥ã¥à¤Ê¤ÉÉ½ÌÌ¤ËÅÉ¤ë¤È¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡ª¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤Ë¥·¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤ê¤ó¤´¤¬ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¥¢¥¤¥¹¤Ê¤ó¤ÆÅº¤¨¤ë¤ÈÈô¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ê¤ó¤´¤Ïº£²ó¥µ¥ó¤Ä¤¬¤ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ê¤ó¤´¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª¹¥¤¤ÊÉÊ¼ï¤Ç¤É¤¦¤¾¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Ë¤Ï¹È¶Ì¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£»ÀÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÃÇ®¤·¤Æ¤âÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤ê¤ó¤´¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÀÄ¤ê¤ó¤´¤âÊø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç°Õ³°¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
ÄêÈÖ¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÇºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£