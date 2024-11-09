来週の【重要イベント】米消費者物価、7-9月期GDP、中国小売売上高 (11月11日～17日) 来週の【重要イベント】米消費者物価、7-9月期GDP、中国小売売上高 (11月11日～17日)



―――――――――――――――――――11月11日 (月) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合の主な意見（10月30～31日分、8:50）

・9月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・10年物価連動国債入札

★特別国会召集（～14日）

★首相指名選挙

◆国際経済ｅｔｃ

・米国は債券･為替市場休場 (ベテランズデー)

★中国「独身の日」

★国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議（COP29）（～22日、アゼルバイジャン）



―――――――――――――――――――11月12日 (火) ――

◆国内経済

・10月マネーストックM2 (8:50)

・10月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国10月失業率 (16:00)

・ドイツ10月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・ユーロ圏11月ZEW景況感指数 (19:00)

・ドイツ11月ZEW景況感指数 (19:00)

・インド10月消費者物価指数 (19:30)

【海外決算】

[米]ホームデポ /[加]ショッピファイ /[英]アストラゼネカ /[欧]バイエル

◆新規上場、市場変更 など

〇三益半導 <8155> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――11月13日 (水) ――

◆国内経済

・10月国内企業物価 (8:50)

・30年国債入札

・エヌビディアAIサミットジャパン

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏9月鉱工業生産指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国10月消費者物価指数 (22:30)

・米国10月月次財政収支 (14日4:00)

【海外決算】

[米]シスコシステムズ /[中]テンセント



―――――――――――――――――――11月14日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・10月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国7-9月期GDP (16:00)

・英国9月月次GDP (16:00)

・ユーロ圏7-9月期GDP[改定値] (19:00)

★米国10月生産者物価指数 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国石油在庫統計 (15日1:00)

★パウエルFRB議長がダラス連銀主催のイベントで討議に参加 (テキサス、15日5:00)

【海外決算】

[米]ウォルト・ディズニー 、アプライドマテリアルズ /[中]JDドットコム 、ネットイース/[欧]シーメンス



―――――――――――――――――――11月15日 (金) ――

◆国内経済

★7-9月期GDP (8:50)

・9月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・9月設備稼働率 (13:30)

・9月第3次産業活動指数 (13:30)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、ブラジル市場休場

★APEC首脳会議（ペルー、～16日）

・中国10月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

★中国1-10月固定資産投資 (11:00)

★中国10月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国10月小売売上高 (11:00)

★米国10月小売売上高 (22:30)

・米国11月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国10月輸入物価指数 (22:30)

・米国10月輸出物価指数 (22:30)

★米国10月鉱工業生産指数 (23:15)

・米国10月設備稼働率 (23:15)

・米国9月企業在庫 (16日0:00)

【海外決算】

[中]アリババ



―――――――――――――――――――11月16日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――11月17日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・兵庫県知事選投開票

・栃木県知事選投開票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





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