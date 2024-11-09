¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡×ºå¿À¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÉ½ÌÀ¡¡µåÃÄOB¤ÏÎäÀÅ¤Ê¸«²ò¤ËÈ¯ÇË¤â¡ÖÂÐÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤â¤ß¤¿¤¤¡×
ÀÄÌø¤ÎÄ©Àï¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ËÃíÌÜ¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤ÎÀÄÌø¹¸ÍÎ¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËµåÃÄ¤âÍÆÇ§¤·¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢30ºÐ±¦ÏÓ¤ÏÊÆµå³¦°ÜÀÒ¤Ø¸þ¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡ÖÌÜÀè¤òÊÑ¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¡×ºå¿À¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ëµå³¦OB¤¬´üÂÔ´¶¡ÖÆ¯¤¾ì½ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡2021Ç¯¤«¤é2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏËÉ¸æÎ¨¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¿Ø¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòÇ¯¤Ï8¾¡¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï2¾¡¤ÈÀ®ÀÓ¤ÏÄãÌÂ¡£2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡¢Èë¤á¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Î¼Â¸½¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤¿ÀÄÌø¡£¤½¤Î·èÃÇ¤Ë¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢µåÃÄOB¤«¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ê°Õ¸«¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þ¡¢¥»¥Ñ4µåÃÄ¤ÇÄÌ»»129¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢ºå¿À¤Ë¤â9¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¤¿²¼Ìø¹ä»á¤¬11·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÌø¤ËÉ÷¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀÄÌø¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼Ìø»á¤Ï¡¢Æ°²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÀÄÌø¤Î¡Ë¤³¤Î2Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤ß¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤ëÅê¼ê¤È¤Ï¡¢¡ÊÅêµå»þ¤Î¡Ë¼ê¤Î³ÑÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ë¾¤ß¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀÄÌø¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â²£¤«¤éÅê¤²¤ë¤À¤±¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÊÆµå³¦¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¶áÇ¯¤Ë¤ª¤±¤ëÀÄÌø¤Î»Íµå¤ÎÂ¿¤µ¤ä¡¢µå°Ò¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤«1¤Ä¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÌÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÄã¤á¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¥´¥í¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¼çÄ¥¡£¤À¤¬¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤äº£Ç¯¤Ï¥·¥ó¥«¡¼¤¬Á´Á³·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥·¥ó¥«¡¼¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â²¼Ìø»á¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶ÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¼¤ÒÀ®¸ù¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡ØÂÐÂçÃ«æÆÊ¿¡Ù¤ä¡ØÂÐÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÐ·è¤â¤ß¤¿¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤ë³Ð¸ç¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ëÀÄÌø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£²¼Ìø»á¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]
¡ÚÌø¤ËÉ÷¡Ê²¼Ìø¹ä¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ÎÅö³ºÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡¿https://www.youtube.com/watch?v=H4uzxBh4LU0¡Û