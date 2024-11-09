ºå¿À¡¦¹â¶¶¤¬ÌÄÈøÉÍ¤Ç¼ê½Ñ¤Î·Ð²áÊó¹ð¡¡¥×¥ì¡¼¥È½üµî¤Ë¡Ö¼ÂÊª¤ò¸«¤¿»þ¤Ë·ë¹½Âç¤¤¤¡£¼è¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·Æ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤
¡¡ºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÌÄÈøÉÍ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é£¸Æü¤Ë¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹üÆâ°ÛÊª½üµî½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï£±£°£²£µÆü¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢£´¾¡£±ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£²¡£¤¿¤À¡¢£²£³Ç¯£¶·î¤Î¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¡×¤Çº¸¼Ü¹ü¤òÀÜ¹ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥Á¥¿¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¹ü¤ËÅº¤¨¤ë·Á¤ÇËä¤á¹þ¤ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò½üµî¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÊª¤ò¸«¤¿»þ¤Ë·ë¹½Âç¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¥Í¥¸¤¬Ä¹¤¤¤Ê¤È¤«¡£¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¼è¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¾¯¤·Æ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤«¤ËÍê¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ê¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¼ê½Ñ¤·¤Æ¿ôÆü¤Ê¤ó¤Ç¡¢Á´Á³Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅêµåºÆ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£