【店内レポ】「くまのプーさん」スペシャルカフェが新宿に限定OPEN！先着でもらえる特別ステッカーもあるよ

2024年11月9日(土)より、東京・新宿にて「くまのプーさん」OH MY CAFEが期間限定オープン!11月14日(木)より名古屋で、12月5日(木)からは大阪にて、順次開催されます。プーさんと仲間たちの“ファニー”なお顔を楽しめる、かわいい内装にときめいちゃう。メディア向け内覧会に足を運んだisutaエディターが、気になるお店の様子をレポしていきます!「くまのプーさん」OH MY CAFEが新宿にオープン

子どもから大人まで、幅広い世代に愛されているディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」。おっとりとしたプーさんと、その仲間たちのやりとりにほっこりしますよね。そんな「くまのプーさん」スペシャルカフェのテーマは、“FUNNY & FRIENDS”。プーさんと仲間たちのファニーなお顔が散りばめられた、楽しい世界観が広がっていますよ。店内にはかわいいキャラクターのデコレーションがたくさん!写真映えする大きなパネルは、記念に撮影しておきましょう◎天井にはガーランドが飾られていて、ハッピーな雰囲気。どこを見渡してもかわいい夢のような空間は、居心地も抜群です…!食べるのがもったいない…フードメニューに注目フードにはパスタやカレー、パフェなどがラインナップ。塩分や糖分を抑えたヘルシーなメニューがそろっています。食べるのがもったいないほどかわいらしい、見た目にも注目ですよ。「<プーさん>HAPPY パスタプレート」(税込2090円)は、くすくす笑っているプーさんをパンで表現した1皿。ソイミートを使用したパスタとサラダ、はちみつポットに入ったオレンジ&微糖ゼリーがセットになっています。「<ピグレット>OH DEAR...プレート」(税込2090円)は、ピンクのマッシュポテト、ビーンズ、チキンが入ったピグレットのココットがポイント。「OH DEAR...」と照れている、ピグレットの表情がキュートですよね。「<ティガー>FUNNY ビーンズカレー」(税込1990円)は、2色のルーでティガーのしましま模様を表現しているという、こだわりっぷり。ライスともなか、チーズ、ココアパウダーでとぼけた表情をしたティガーが作られています。「<イーヨー>ERR...フルーツ&パンプレート」(税込1690円)は、パンとフルーツ、ヨーグルトを組み合わせた1品。イーヨーのしっぽのリボンは、フランボワーズのパウダーで表現していますよ。フードメニューのほか、ドリンクにも注目してみて。「<ピグレット>いちごヨーグルトスムージー」と「<イーヨー>ブルーベリーヨーグルトスムージー」(各 税込1090円)は、それぞれのキャラクターをイメージしたヨーグルトスムージーです。「ストローチャーム(ランダム4種)」(税込660円)は、ドリンクとセットで購入可能。おうちでのカフェタイムも楽しくなりそうですね。ショップエリアだけの利用もOK!オリジナルグッズをGETしよ会場のショップエリアでは、カフェオリジナルグッズが展開。おかしな顔をした<FUNNY シリーズ>と、キャラクターみんながティガーに扮した<TIGGER シリーズ>がラインナップしています。「ステッカー(ランダム10種)」(税込605円)は、その場で友達と見せ合いっこするのも楽しそう!「缶入りメモ(Pooh)」(税込1650円)の中にはメモ用紙が60枚入っています。メモ用紙がなくなったあとの缶は、小物入れやお菓子入れとして使うのも良さそうですね。「白雲石コースター(POOH)」と「白雲石コースター(TIGGER)」(各 税込1320円)は、ドリンクとセットで購入可能。ホットハニーティーとセットで購入できる「ビッグマグカップ」(税込3080円)は、たっぷりとドリンクが入る大きめサイズ。全体にデザインが施されているから、ぐるりと回して絵柄をチェックしてくださいね。事前予約をすると缶バッジのプレゼントがあるよ公式サイトでは、事前予約を受付中。当日席に空きがあれば入店できますが、念のため予約しておくのがベターです。事前予約(税込770円/1名)をしてメニューを注文すると、「オリジナル缶バッジ(全4種)」がランダムで1枚もらえちゃう!どの柄がもらえるかは、その場のお楽しみです。さらに、SNSのキャンペーンも実施。XまたはInstagram、TikTokでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」「#くまのプーさん」をつけて投稿すると、先着で「オリジナルステッカー(全1種)」が1人1枚プレゼントされるそうですよ。ぜひかわいい写真をSNSにアップして、特別なステッカーをゲットしてくださいね!© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.「くまのプーさん」OH MY CAFE 東京開催情報場所:OH MY CAFE(東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階)期間:2024年11月09日(土)〜12月15日(日)営業時間:11:15〜21:30※名古屋、大阪会場の詳細は公式サイトでご確認ください公式サイト: https://hunny2024.ohmycafe.jp/