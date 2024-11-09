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気象台は、午前10時54分に、洪水警報を浦添市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・浦添市、南城市、南風原町、八重瀬町に発表

本島北部では、土砂災害に警戒してください。本島中南部では、低い土地の浸水に警戒してください。本島中南部、本島北部では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■浦添市
□洪水警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒

■名護市
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日昼前

□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■沖縄市
□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■南城市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒

■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日昼前

■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日昼前

■東村
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日昼前

■恩納村
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　9日夕方

■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
　9日夜遅くにかけて警戒

■読谷村
□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■北谷町
□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■西原町
□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■与那原町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　9日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　9日夕方

□洪水警報
　9日夕方にかけて警戒

■南風原町
□洪水警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒

■八重瀬町
□洪水警報【発表】
　9日夕方にかけて警戒