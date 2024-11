【東京マルイフェスティバル 2024】開催期間:11月9日(10時~18時)~10日(10時~16時30分)場所:ベルサール秋葉原 1F

東京マルイは、11月9・10日に開催中の「東京マルイフェスティバル 2024」にて、BBエアーリボルバー「M1851」を発表した。

本商品は、コルトが1851年に展開したパーカッションリボルバーを、同社の「BBエアーリボルバー」より再現したもの。会場では、スペアシリンダーに加え、クリア素材の本体なども展示されており、内部機構を確認できる。

なお、特許出願中となっている。

