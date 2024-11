【東京マルイフェスティバル 2024】開催期間:11月9日(10時~18時)~10日(10時~16時30分)場所:ベルサール秋葉原 1F

東京マルイは、11月9、10日に開催中の「東京マルイフェスティバル 2024」にて、電動ガンプラス「SG553プラス」を発表した。発売時期や価格は未定で、開発進行中。

本製品は「SG553」を電動ガンプラスで再現したもので、新規作製のトップレール、フリップアップリアサイトとフロントサイト、アルミ切削製のフラッシュハイダー、新型レールハンドガードとアッパー/ロアレシーバーに強化樹脂を採用したもの。

マガジンも新規のものを採用し、40連スペアマガジンを同時発売予定。ピストンやセクターギアもリファインされている。

MS・Li-PoバッテリーとミニSバッテリーを使用可能

