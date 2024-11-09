＜個人投資家の予想＞ 11月09日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(6981) 村田製 東証プライム
(9613) ＮＴＴデータ 東証プライム
(9600) アイネット 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(6981) 村田製 東証プライム
(9613) ＮＴＴデータ 東証プライム
(9600) アイネット 東証プライム
出所：MINKABU PRESS