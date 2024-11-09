【洪水警報】沖縄県・那覇市、与那原町に発表
気象台は、午前10時14分に、洪水警報を那覇市、与那原町に発表しました。
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本島北部では、9日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。本島中南部、本島北部では、9日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□洪水警報【発表】
9日夕方にかけて警戒
■名護市
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日昼過ぎ
9日夕方にかけて警戒
■沖縄市
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■南城市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日昼前
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日昼前
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■東村
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日昼前
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■今帰仁村
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■恩納村
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 9日夕方
■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
9日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■読谷村
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■北谷町
□洪水警報
9日夕方にかけて警戒
■与那原町
□大雨警報
・浸水
9日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 9日夕方
□洪水警報【発表】
9日夕方にかけて警戒