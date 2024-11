サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』最終話にて、CRAVITYが壮大なパフォーマンスで魅了し、見事優勝を飾った。

【映像】優勝したCRAVITYのパフォーマンス

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加した。

「これはもう優勝」「伏線すごすぎて鳥肌」圧巻のステージ

CRAVITYは、MONSTA X、IVEを擁するSTARSHIPエンターテインメントに所属する9人組グループ。5グループ中1位でファイナルステージに進出したCRAVITYは、「CRAVITYならではの新しい歴史を刻む」という強い意気込みを持ってステージに臨んだ。披露する新曲「HISTORIA」には『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』でのCRAVITYの歴史が盛り込まれており、エースはテヨンが務める。

本番ではメンバーがビジューが輝く高貴なジャケットの衣装をまとい、まずは光る大きな宝石を手に踊り始める。9人は壮大なサウンドに乗せて艶やかなボーカルを響かせ、上品でしなやかなダンスを繰り広げると、大きな歯車が回るセットや、多数の扉に囲まれた空間など、舞台が目まぐるしく転換していった。

後半ではペアダンスでも魅了。全員の宝石が一つの場所に集まると、大人数のバックダンサーも引き連れて、CRAVTYはエモーショナルなパフォーマンスを展開。王者の風格を見せる。視聴者からは「かっこよすぎる」「これはもう優勝」「伏線回収すごすぎて鳥肌」「構成最高だった」と絶賛の声が相次いだ。

そしてCRAVITYは、2位のONEUSを抑え見事優勝。テミンから名前を呼ばれると、メンバー9人は輪になって抱き合った。ライバルたちからは祝福の言葉が投げかけられ、メンバーは涙を流す。リーダーのセリムは「まず、メンバーのみんなが誇らしいです。感謝の言葉をかけたいと思います。そして感謝したい方がたくさんいます」と、会社代表や部長、課長、ヘアメイクなどスタッフの名前を多数挙げて、感謝の思いを丁寧に伝えた。

そしてウォンジンは涙を流し、感動で声を震わせながら、「そして、一番大事なLUVITY(ファン)の皆さん!本当に…ありがとう。愛しているという言葉を伝えたいです」「僕たちは序盤にいろいろ言われました。どうせ優勝はCRAVITYだと。それがプレッシャーでしたが…僕たちはCRAVITYとLUVITYが大好きだから、僕たちの力を証明したかったです。これからも長くCRAVITYを守りたくて、一生懸命頑張りました」と、番組に懸ける思いを語った。

(『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』/ABEMA K-POPチャンネル)