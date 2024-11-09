5Ç¯Á°¤Ë¡ÖÁ´¶è´ÖÇÑ»ß¡×¤µ¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥»ÙÀþ¡£ÇÑÀþÀ×¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ÈÍ¼Ä¥»Ô¤Î¸½ºß¡É
¡½¡Î¥·¥ê¡¼¥º¡¦±Ø¡Ï¡½
¡¡ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÀÐÃº¤Î³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢1960Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï10Ëü7972¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Í¼Ä¥»Ô¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç7ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤Ç»ÔÆâ¤Ë24¤«½ê¤¢¤Ã¤¿Ãº¹Û¤Ï¼¡¡¹¤ÈÊÄ»³¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¿êÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢06Ç¯¤ËºâÀ¯ÇËÃ¾¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í¼Ä¥»Ô
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¼Ä¥»Ô¤Ë¤Ï¡¢¿·Í¼Ä¥±Ø¤«¤éÁí±äÄ¹16.1Ò¤ÎJRÀÐ¾¡Àþ¤ÎÍ¼Ä¥»ÙÀþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢19Ç¯½Õ¤ËÁ´¶è´Ö¤¬ÇÑ»ß¡£Åö»þ¡¢Í¼Ä¥»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÄ¾Æ»ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤¬¼«¤éÇÑ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ÎÇÑÀþ¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¼Ä¥¤Ë¤ÏÅ´Æ»ÇÑ»ß¸å¤âÆ»ÆâºÇÂç¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¡¦Ãæ±û¥Ð¥¹¤¬»¥ËÚ¤È¤ÎÅÔ»Ô´Ö¥Ð¥¹¡Ø¹âÂ®¤æ¤¦¤Ð¤ê¹æ¡Ù¡ÊÊÒÆ»2070±ß¡Ë¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âº£Ç¯9·îËö¤ÇÇÑ»ß¡£
¡¡¸½ºß¡¢»¥ËÚ¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¹âÂ®¤¯¤ê¤ä¤Þ¹æ¡Ù¡ÊÊÒÆ»1310±ß¡Ë¤Ç·ª»³±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢¤³¤³¤«¤éÍ¼Ä¥»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡ÊÊÒÆ»600±ß¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍ¼Ä¥»Ô¤ÎÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤ËÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿É¼¤ò¤Þ¤ºÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÅÏÃÍ½Ìó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï9¡Á16»þ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢Í¼Ä¥»ÔÆâ¡½»Ô³°¤ÎÍøÍÑ¤ÏOK¤À¤¬Í¼Ä¥»ÔÆâ¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÔÌ±¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç»È¤¦¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤À¤È¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏJR¡ÜÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î°ìÂò¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¡¿·Í¼Ä¥±Ø¤«¤éÀÐÃºÇîÊª´Û¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ÇÇÑÀþ½ä¤ê
¡¡º£²ó¡¢É®¼Ô¤Ï10·î¤ËÇÑÀþ½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô´Ö¥Ð¥¹ÇÑ»ß¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÉÔÊØ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¼Ä¥¤Ø¡£»¥ËÚ¤«¤é¤ÏÂÓ¹¹Ô¤¤Î¡ØÆÃµÞ¤È¤«¤Á¡Ù¡ÊÆÃµÞ·ô¡Ü¾è¼Ö·ô¤ÇÊÒÆ»3570±ß¡Ë¤Ë¾è¼Ö¡£¸¼´Ø¸ý¤Î¿·Í¼Ä¥±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤é1»þ´Ö¼å¤È°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤¬¡¢¸òÄÌÈñ¤Ï1500±ß¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤é¤ÎÂç±«¤ÈÀè¹ÔÎó¼Ö¤¬¥¨¥¾¥¸¥«¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÌó13Ê¬ÃÙ¤ì¤ÇÅþÃå¡£¿·Í¼Ä¥±Ø¤«¤éµìÍ¼Ä¥»ÙÀþ¤Ë±è¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¥Ð¥¹¤Ï1»þ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´í¤¦¤¯Í½Äê¤¬¶¸¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Ç¤Ï±¿Å¾¼ê¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¡Ø1Æü¾è¤êÊüÂê¥Ñ¥¹¡Ù¡Ê1200±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ªÅÀ¤ÎÍ¼Ä¥»ÔÀÐÃºÇîÊª´Û¡£
¡¡±èÆ»¤Ë¤ÏÇÑÔÒ²½¤µ¤ì¤¿½¸¹ç½»Âð¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤½¸¹ç½»Âð¤â¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿¤·¤Æ¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤¯¤¢¤ë»³Â¼¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦°Û¼Á¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ªÅÀ¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ØÀÐÃº¤ÎÎò»ËÂ¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¼Ä¥»Ô¤¬ºâÀ¯ÇËÃ¾¤·¤¿06Ç¯¤ËÊÄº¿¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤¬ÊÄº¿¡£º£¤â±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÀÐÃºÇîÊª´Û¡Ê¢¨º£Ç¯¤Ï11·î4Æü¤Ç±Ä¶È½ªÎ»¡Ë¤Î¤ß¤À¡£
¡¡ÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÃº¹Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ïÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÍ¼Ä¥Å´Æ»ÁÏÎ©100¼þÇ¯¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬³«ºÅ¡£Í¼Ä¥Å´Æ»¤È¤Ï¡¢JRÈ¡´ÛËÜÀþ¤ÎÌîËÚ±Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¡Ë¤ÈÍ¼Ä¥ËÜÄ®±Ø¤Î53.2Ò¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿»äÅ´¡£
¡¡ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë1974Ç¯¤Þ¤Ç¹ñÅ´¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»¥ËÚÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾À¤µªÁ°¤Î¤Û¤¦¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤ÊÏÃ¤À¡£
¢¡ÇÑÔÒ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÍ¼Ä¥¤ÎÄ®
¡¡ÀÐÃºÇîÊª´Û¤ò¸«³Ø¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Í¼Ä¥±Ø¤Þ¤ÇÌó3.5Ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤¦¤Ð¤ê¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡Ù¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î±Ç²è¤Î³¹¤é¤·¤¯¡ØÍ¼Ä¥ËÜÄ®¥¥Í¥ÞÄÌ¤ê¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÀÎ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤¢¤Ã¤¿¼ê½ñ¤É÷³¨´ÇÈÄ¤¬ÅÀºß¤·¡¢¤¿¤À¤Î³¹Êâ¤¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤à¤ÈÍ¼Ä¥»ÔÌò½ê¤ËÅþÃå¡£ÎÙ¤Ë¤Ï15Ç¯ÅÙËö¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Í¼Ä¥»ÔÌ±²ñ´Û¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÍ¼Ä¥Å´Æ»¤ÎÍ¼Ä¥ËÜÄ®¤È°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¡£
¡¡ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÀÐÃº¤Î³¹¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢1960Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï10Ëü7972¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Í¼Ä¥»Ô¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç7ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤Ç»ÔÆâ¤Ë24¤«½ê¤¢¤Ã¤¿Ãº¹Û¤Ï¼¡¡¹¤ÈÊÄ»³¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¿êÂà¡£¤½¤Î¸å¡¢06Ç¯¤ËºâÀ¯ÇËÃ¾¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢¡¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Í¼Ä¥»Ô
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¼Ä¥»Ô¤Ë¤Ï¡¢¿·Í¼Ä¥±Ø¤«¤éÁí±äÄ¹16.1Ò¤ÎJRÀÐ¾¡Àþ¤ÎÍ¼Ä¥»ÙÀþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢19Ç¯½Õ¤ËÁ´¶è´Ö¤¬ÇÑ»ß¡£Åö»þ¡¢Í¼Ä¥»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚÄ¾Æ»ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¤¬¼«¤éÇÑ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ÎÇÑÀþ¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢»¥ËÚ¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ø¹âÂ®¤¯¤ê¤ä¤Þ¹æ¡Ù¡ÊÊÒÆ»1310±ß¡Ë¤Ç·ª»³±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢¤³¤³¤«¤éÍ¼Ä¥»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥Þ¥ó¥É¸òÄÌ¡ÊÊÒÆ»600±ß¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÍ¼Ä¥»Ô¤ÎÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤ËÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿É¼¤ò¤Þ¤ºÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÅÏÃÍ½Ìó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï9¡Á16»þ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢Í¼Ä¥»ÔÆâ¡½»Ô³°¤ÎÍøÍÑ¤ÏOK¤À¤¬Í¼Ä¥»ÔÆâ¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ÔÌ±¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç»È¤¦¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤À¤È¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏJR¡ÜÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î°ìÂò¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¡¿·Í¼Ä¥±Ø¤«¤éÀÐÃºÇîÊª´Û¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤ÇÇÑÀþ½ä¤ê
¡¡º£²ó¡¢É®¼Ô¤Ï10·î¤ËÇÑÀþ½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔ»Ô´Ö¥Ð¥¹ÇÑ»ß¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÉÔÊØ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¼Ä¥¤Ø¡£»¥ËÚ¤«¤é¤ÏÂÓ¹¹Ô¤¤Î¡ØÆÃµÞ¤È¤«¤Á¡Ù¡ÊÆÃµÞ·ô¡Ü¾è¼Ö·ô¤ÇÊÒÆ»3570±ß¡Ë¤Ë¾è¼Ö¡£¸¼´Ø¸ý¤Î¿·Í¼Ä¥±Ø¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤é1»þ´Ö¼å¤È°ÜÆ°»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤¬¡¢¸òÄÌÈñ¤Ï1500±ß¤â¹â¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤é¤ÎÂç±«¤ÈÀè¹ÔÎó¼Ö¤¬¥¨¥¾¥¸¥«¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÌó13Ê¬ÃÙ¤ì¤ÇÅþÃå¡£¿·Í¼Ä¥±Ø¤«¤éµìÍ¼Ä¥»ÙÀþ¤Ë±è¤Ã¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤é¼¡¤Î¥Ð¥¹¤Ï1»þ´Ö¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´í¤¦¤¯Í½Äê¤¬¶¸¤¦¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Ç¤Ï±¿Å¾¼ê¤«¤é¤ªÆÀ¤Ê¡Ø1Æü¾è¤êÊüÂê¥Ñ¥¹¡Ù¡Ê1200±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½ªÅÀ¤ÎÍ¼Ä¥»ÔÀÐÃºÇîÊª´Û¡£
¡¡±èÆ»¤Ë¤ÏÇÑÔÒ²½¤µ¤ì¤¿½¸¹ç½»Âð¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤½¸¹ç½»Âð¤â¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿¤·¤Æ¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤è¤¯¤¢¤ë»³Â¼¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦°Û¼Á¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½ªÅÀ¤ËÅþÃå¡£¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ØÀÐÃº¤ÎÎò»ËÂ¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¼Ä¥»Ô¤¬ºâÀ¯ÇËÃ¾¤·¤¿06Ç¯¤ËÊÄº¿¡£¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ä´ÑÍ÷¼Ö¤Ê¤É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤¬ÊÄº¿¡£º£¤â±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÀÐÃºÇîÊª´Û¡Ê¢¨º£Ç¯¤Ï11·î4Æü¤Ç±Ä¶È½ªÎ»¡Ë¤Î¤ß¤À¡£
¡¡ÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÃº¹Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ïÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÍ¼Ä¥Å´Æ»ÁÏÎ©100¼þÇ¯¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¤¬³«ºÅ¡£Í¼Ä¥Å´Æ»¤È¤Ï¡¢JRÈ¡´ÛËÜÀþ¤ÎÌîËÚ±Ø¡ÊËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô¡Ë¤ÈÍ¼Ä¥ËÜÄ®±Ø¤Î53.2Ò¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿»äÅ´¡£
¡¡ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ë1974Ç¯¤Þ¤Ç¹ñÅ´¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»¥ËÚÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢È¾À¤µªÁ°¤Î¤Û¤¦¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤ÊÏÃ¤À¡£
¢¡ÇÑÔÒ¤¬ÌÜÎ©¤ÄÍ¼Ä¥¤ÎÄ®
¡¡ÀÐÃºÇîÊª´Û¤ò¸«³Ø¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Í¼Ä¥±Ø¤Þ¤ÇÌó3.5Ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤¦¤Ð¤ê¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡Ù¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î±Ç²è¤Î³¹¤é¤·¤¯¡ØÍ¼Ä¥ËÜÄ®¥¥Í¥ÞÄÌ¤ê¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÀÎ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤¢¤Ã¤¿¼ê½ñ¤É÷³¨´ÇÈÄ¤¬ÅÀºß¤·¡¢¤¿¤À¤Î³¹Êâ¤¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤à¤ÈÍ¼Ä¥»ÔÌò½ê¤ËÅþÃå¡£ÎÙ¤Ë¤Ï15Ç¯ÅÙËö¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Í¼Ä¥»ÔÌ±²ñ´Û¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÍ¼Ä¥Å´Æ»¤ÎÍ¼Ä¥ËÜÄ®¤È°ìÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÜÀß¡£