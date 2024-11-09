今週の【上場来高値銘柄】味の素、テルモ、サンリオなど51銘柄 今週の【上場来高値銘柄】味の素、テルモ、サンリオなど51銘柄



今週の日経平均株価は、トランプ氏の大統領選の当選確実を受けた「トランプ・トレード」で米株高や円安が進み、前週末比1446円高の3万9500円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は51社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、25年3月期業績及び配当予想を上方修正や株式分割が好感された日本電技 <1723> [東証Ｓ]、好調な業績に加えて自社株買いと株式分割の発表が好感された味の素 <2802> [東証Ｐ]、24年12月期業績予想及び配当予想を上方修正したムゲンエステート <3299> [東証Ｓ]、円安効果で25年3月期業績見通しを上方修正したテルモ <4543> [東証Ｐ]、業績上方修正と自社株買い、1株から2株への株式分割が好感された理想科学工業 <6413> [東証Ｐ]、25年3月期業績予想及び配当予想を上方修正したサンリオ <8136> [東証Ｐ]、7～9月期の最終利益は2.7倍で着地したゼロ <9028> [東証Ｓ]など。また、大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]、フジクラ <5803> [東証Ｐ]など16社は先週に続き上場来高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 建設業――――――――――― 3銘柄



<1723> 日本電技 [東証Ｓ]

<1775> Ｅ＆Ｃ [東証Ｓ]

<1939> 四電工 [東証Ｐ]



● 食料品――――――――――― 2銘柄



<2802> 味の素 [東証Ｐ]

<2806> ユタカフーズ [東証Ｓ]



● 化学―――――――――――― 4銘柄



<4204> 積水化 [東証Ｐ]

<4403> 日油 [東証Ｐ]

<4617> 中国塗 [東証Ｐ]

<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]



● 医薬品――――――――――― 1銘柄



<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 2銘柄



<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]

<5393> ニチアス [東証Ｐ]



● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄



<5803> フジクラ [東証Ｐ]



● 金属製品―――――――――― 1銘柄



<5929> 三和ＨＤ [東証Ｐ]



● 機械―――――――――――― 2銘柄



<6406> フジテック [東証Ｐ]

<6413> 理想科学 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 4銘柄



<6507> シンフォニア [東証Ｐ]

<6590> 芝浦 [東証Ｐ]

<6744> 能美防災 [東証Ｐ]

<6857> アドテスト [東証Ｐ]



● 精密機器―――――――――― 2銘柄



<4543> テルモ [東証Ｐ]

<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]



● その他製品――――――――― 2銘柄



<7867> タカラトミー [東証Ｐ]

<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 3銘柄



<9028> ゼロ [東証Ｓ]

<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]

<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 11銘柄



<1973> ＮＥＳＩＣ [東証Ｐ]

<2327> ＮＳＳＯＬ [東証Ｐ]

<3663> セルシス [東証Ｐ]

<3847> パ・システム [東証Ｓ]

<4432> ウイングアク [東証Ｐ]

<4439> 東名 [東証Ｓ]

<4684> オービック [東証Ｐ]

<4768> 大塚商会 [東証Ｐ]

<9602> 東宝 [東証Ｐ]

<9605> 東映 [東証Ｐ]

<9759> ＮＳＤ [東証Ｐ]



● 卸売業――――――――――― 4銘柄



<2715> エレマテック [東証Ｐ]

<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]

<8059> 第一実 [東証Ｐ]

<8136> サンリオ [東証Ｐ]



● 小売業――――――――――― 2銘柄



<7419> ノジマ [東証Ｐ]

<9936> 王将フード [東証Ｐ]



● 証券商品先物―――――――― 1銘柄



<7148> ＦＰＧ [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 1銘柄



<7157> ライフネット [東証Ｇ]



● 不動産業―――――――――― 2銘柄



<2991> ランドネット [東証Ｓ]

<3299> ムゲンＥ [東証Ｓ]



● サービス業――――――――― 3銘柄



<6088> シグマクシス [東証Ｐ]

<6098> リクルート [東証Ｐ]

<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]





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