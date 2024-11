2024年9月に開催された菅田将暉にとって過去最大規模となった東阪アリーナライブ<菅田将暉 LIVE 2024 “SPIN”>から、の最終日の国立代々木競技場 第一体育館公演の模様が、12月1日(日)よりU-NEXTにて独占配信される。このライブは、7月3日に発売した3rdアルバム『SPIN』を引っさげたアリーナライブで、大阪・大阪城ホール、東京・国立代々木競技場第一体育館にて各2公演ずつ、計4日間で約3万5千人を動員したもの。セットリストは菅田自身が楽曲制作に大きく関わった『SPIN』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」「虹」「まちいがいさがし」などのヒット曲等を織り交ぜた全20曲で、ストイックに音楽を追求し、アーティストとして次のステージへと進んだ菅田将暉を確認することができる。

映像配信



■11月9日(土)〜・菅田将暉 LIVE TOUR 2019 “LOVE"@Zepp DiverCity TOKYO 2019.09.06・菅田将暉LIVE TOUR “クワイエットジャーニー” in 日本武道館 2023.02.14・Short film 『クローバー』■11月13日(水)〜全20曲ミュージックビデオ・見たこともない景色・ばかになっちゃったのかな・呼吸・さよならエレジー・ロングホープ・フィリア・まちがいさがし・キスだけで feat. あいみょん・Keep On Running・サンキュー神様・虹・星を仰ぐ・ラストシーン・ギターウサギ・惑う糸・ゆだねたギター・美しい生き物・ユアーズ・るろうの形代・谺する・くじら配信ページ:https://t.unext.jp/r/sudamasaki■12月1日(日)〜・菅田将暉 LIVE 2024 "SPIN" in 国立代々木競技場 第一体育館 2024.09.16https://t.unext.jp/r/sudamasakiライブ配信:12月1日(日)18:00〜ライブ終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜12月15日(日)23:59まで