郵便局で「昼休み」導入 熊本県はどこが対象？ 11月11日(月)から1時間窓口休止【10市町村 36郵便局の対象一覧】
熊本県内の郵便局の一部で、週明けの11月11日（月）から「昼休み」の導入が始まります。昼前後のうち1時間、窓口業務が休止します。
日本郵便は、11月5日から全国約1400の郵便局で「昼休み」の導入を広げています。
これは2021年に始めた取り組みを拡大したもので、対象は主に少人数で運営する郵便局です。日本郵便によりますと、職場環境や防犯面を改善し、郵便局のネットワークを維持することが目的です。
熊本県内では、11月11日（月）から10市町村の36郵便局で昼休みを初めて導入します。
【対象の郵便局がある10市町村】
熊本市（中央区・東区・西区・南区）
山都町・阿蘇市・小国町・宇城市・八代市・多良木町・南関町・荒尾市・天草市
休む時間帯は郵便局によって異なり、午前11時半～午後2時のうち1時間、郵便窓口・金融窓口ともに業務を休止します。
一方、窓口の休止中もATM（現金自動受払機）は使うことができます。
日本郵政は今後、客の利便性への影響を確認したうえで、他の郵便局への拡大を含めた本格的な「昼休み」の導入を検討します。
「昼休み」導入する郵便局 11月11日（月）～【熊本県】
【熊本市中央区】
熊本保田窪郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
熊本帯山郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
熊本北帯山郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
熊本米屋町郵便局｜午後0時45分～午後1時45分
熊本坪井五郵便局｜正午～午後1時
【熊本市東区】
熊本西原郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
【熊本市西区】
熊本横手郵便局｜正午～午後1時
【熊本市南区】
熊本出仲間郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
熊本平成郵便局｜正午～午後1時
熊本平田郵便局｜正午～午後1時
杉合郵便局｜午後0時45分～午後1時45分
【山都町】
清和郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
【阿蘇市】
赤水郵便局｜正午～午後1時
尾ヶ石郵便局｜正午～午後1時
肥後山田郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
波野郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
【小国町】
杖立郵便局｜正午～午後1時
【宇城市】
郡浦郵便局｜正午～午後1時
大岳郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
【八代市】
竜峰郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
五家荘郵便局｜正午～午後1時
下岳郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
河俣郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
【多良木町】
多良木郵便局｜午後1時～午後2時
久米郵便局｜正午～午後1時
【南関町】
大原郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
南関郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
坂下郵便局｜午後0時30分～午後1時30分
賢木郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
【荒尾市】
荒尾宮内郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
荒尾四ツ山郵便局｜正午～午後1時
荒尾新生郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
荒尾万田郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
【天草市】
小宮地郵便局｜午前11時30分～午後0時30分
食場郵便局｜正午～午後1時
牛深郵便局｜午前11時30分～午後0時30分