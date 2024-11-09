熊本県内の郵便局の一部で、週明けの11月11日（月）から「昼休み」の導入が始まります。昼前後のうち1時間、窓口業務が休止します。

【表を見る】「昼休み」を導入する郵便局と時間帯《熊本県》

日本郵便は、11月5日から全国約1400の郵便局で「昼休み」の導入を広げています。

これは2021年に始めた取り組みを拡大したもので、対象は主に少人数で運営する郵便局です。日本郵便によりますと、職場環境や防犯面を改善し、郵便局のネットワークを維持することが目的です。

熊本県内では、11月11日（月）から10市町村の36郵便局で昼休みを初めて導入します。

【対象の郵便局がある10市町村】

熊本市（中央区・東区・西区・南区）

山都町・阿蘇市・小国町・宇城市・八代市・多良木町・南関町・荒尾市・天草市

休む時間帯は郵便局によって異なり、午前11時半～午後2時のうち1時間、郵便窓口・金融窓口ともに業務を休止します。

一方、窓口の休止中もATM（現金自動受払機）は使うことができます。

日本郵政は今後、客の利便性への影響を確認したうえで、他の郵便局への拡大を含めた本格的な「昼休み」の導入を検討します。

「昼休み」導入する郵便局 11月11日（月）～【熊本県】

【熊本市中央区】

熊本保田窪郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

熊本帯山郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

熊本北帯山郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

熊本米屋町郵便局｜午後0時45分～午後1時45分

熊本坪井五郵便局｜正午～午後1時

【熊本市東区】

熊本西原郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【熊本市西区】

熊本横手郵便局｜正午～午後1時

【熊本市南区】

熊本出仲間郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

熊本平成郵便局｜正午～午後1時

熊本平田郵便局｜正午～午後1時

杉合郵便局｜午後0時45分～午後1時45分

【山都町】

清和郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

【阿蘇市】

赤水郵便局｜正午～午後1時

尾ヶ石郵便局｜正午～午後1時

肥後山田郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

波野郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【小国町】

杖立郵便局｜正午～午後1時

【宇城市】

郡浦郵便局｜正午～午後1時

大岳郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

【八代市】

竜峰郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

五家荘郵便局｜正午～午後1時

下岳郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

河俣郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

【多良木町】

多良木郵便局｜午後1時～午後2時

久米郵便局｜正午～午後1時

【南関町】

大原郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

南関郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

坂下郵便局｜午後0時30分～午後1時30分

賢木郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【荒尾市】

荒尾宮内郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

荒尾四ツ山郵便局｜正午～午後1時

荒尾新生郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

荒尾万田郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

【天草市】

小宮地郵便局｜午前11時30分～午後0時30分

食場郵便局｜正午～午後1時

牛深郵便局｜午前11時30分～午後0時30分