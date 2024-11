現地時間11月8日(金)に第67回グラミー賞のノミネーションが発表された。今回最多ノミネーションを果たしたのは、彼女にとって初となるカントリーアルバム『COWBOY CARTER』が高く評価されたビヨンセ。11の賞にエントリーしている。後を追うのは7つの賞に入ったチャーリーXCX、ビリー・アイリッシュ、ケンドリック・ラマー、ポスト・マローン。次に6ノミネートのテイラー・スウィフト、サブリナ・カーペンター、チャペル・ローン、5ノミネートを果たしたプロデューサーのジャック・アントノフ、カントリー界の新星シャブージーが続く。

ビヨンセは今回のアワードでグラミー賞史上最もノミネートされたアーティストの座に輝いた。これまでビヨンセとジェイ・Zが累計88ノミネートでタイだったが、11ノミネートされたことで単独首位に立った。注目を集めているのは最優秀レコード賞にノミネートされたザ・ビートルズの「Now And Then」。ポール・マッカートニーとリンゴ・スターがジョン・レノンのデモ曲にAI技術を駆使して制作した楽曲で、ザ・ビートルズにとって27年ぶりの新曲になる。また最優秀ニューエイジアルバム賞に故坂本龍一の最後のピアノソロコンサートを収録したアルバム『Opus』がエントリーしている。

授賞式が行われるのは2025年2月2日(日)。ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催される。今回はどんな感動の名場面が見られるのか楽しみにしたい。

主要4部門のノミネートは以下の通り。

最優秀レコード賞

「Now And Then」ザ・ビートルズ「TEXAS HOLD 'EM」ビヨンセ「Espresso」サブリナ・カーペンター「360」チャーリーXCX「BIRDS OF A FEATHER」ビリー・アイリッシュ「Not Like Us」ケンドリック・ラマー「Good Luck, Babe!」チャペル・ローン「Fortnight」テイラー・スウィフト ft. ポスト・マローン

最優秀アルバム賞

『New Blue Sun』アンドレ3000『COWBOY CARTER』ビヨンセ『Short n' Sweet』サブリナ・カーペンター『BRAT』チャーリーXCX『Djesse Vol. 4』ジェイコブ・コリアー『HIT ME HARD AND SOFT』ビリー・アイリッシュ『The Rise and Fall of a Midwest Princess』チャペル・ローン『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』テイラー・スウィフト

最優秀楽曲賞

「A Bar Song (Tipsy)」シャブージー「BIRDS OF A FEATHER」ビリー・アイリッシュ「Die With A Smile」レディー・ガガ&ブルーノ・マーズ「Fortnight」テイラー・スウィフト ft. ポスト・マローン「Good Luck, Babe!」チャペル・ローン「Not Like Us」ケンドリック・ラマー「Please Please Please」サブリナ・カーペンター「TEXAS HOLD 'EM」ビヨンセ

新人賞

ベンソン・ブーンサブリナ・カーペンタードーチクルアンビンレイチャペル・ローンシャブージーテディ・スウィムズ