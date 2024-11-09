再送：NY市場で伝わった発言・ニュース
※ヘッドラインを修正して再送します。
※経済指標
【米国】
*ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）00:00
結果 73.0
予想 70.9 前回 70.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)
・1年先のインフレ期待
結果 2.6%
予想 2.7% 前回 2.7%
・5-10年先のインフレ期待
結果 3.1%
予想 3.0% 前回 3.0%
【カナダ】
*雇用統計（10月）22:30
結果 1.45万人
予想 4.0万人 前回 4.67万人（雇用者数・前月比)
結果 6.5%
予想 6.5% 前回 6.5%（失業率)
※発言・ニュース
＊ピル英中銀チーフエコノミスト
ディスインフレが続けば、追加利下げの余地がある
賃金、利益、労働市場はタイトな状況
米国とドイツの政治的変化が不透明感広げている
資産価格動向を注意深く監視する
緩やかな利下げは条件付き
金利パスは経済情勢に左右される
政府予算がインフレに与える影響を見極める必要がある
＊シュルツ独首相
総選挙の時期について協議する用意がある
＊トランプ次期大統領
米通商代表、前回の大統領時に米通商代表(USTR)を務めた
ロバート・ライトハイザー氏に要請の意向と報道
※経済指標
【米国】
*ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）00:00
結果 73.0
予想 70.9 前回 70.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)
・1年先のインフレ期待
結果 2.6%
予想 2.7% 前回 2.7%
・5-10年先のインフレ期待
結果 3.1%
予想 3.0% 前回 3.0%
【カナダ】
*雇用統計（10月）22:30
結果 1.45万人
予想 4.0万人 前回 4.67万人（雇用者数・前月比)
結果 6.5%
予想 6.5% 前回 6.5%（失業率)
※発言・ニュース
＊ピル英中銀チーフエコノミスト
ディスインフレが続けば、追加利下げの余地がある
賃金、利益、労働市場はタイトな状況
米国とドイツの政治的変化が不透明感広げている
資産価格動向を注意深く監視する
緩やかな利下げは条件付き
金利パスは経済情勢に左右される
政府予算がインフレに与える影響を見極める必要がある
＊シュルツ独首相
総選挙の時期について協議する用意がある
＊トランプ次期大統領
米通商代表、前回の大統領時に米通商代表(USTR)を務めた
ロバート・ライトハイザー氏に要請の意向と報道