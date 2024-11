12月28日に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で地区予選が行われています。

ここまで出場が決まっているのは、前回大会王者の青森山田(青森)ら11チーム。9日(土)には群馬、千葉、山梨、長野、富山、愛知、岐阜、三重、滋賀、大阪、島根、香川、徳島、高知、沖縄。10日(日)には茨城、神奈川、新潟、京都、奈良、和歌山、兵庫、広島、愛媛、福岡、佐賀で決勝戦。この2日間で新たに26校が、全国への切符を手にします。

大会に出場する48チームは17日(日)に出そろい、18日(月)に抽選会が行われます。

◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日

【北海道・東北】

北海道:★札幌大谷(4大会ぶり4回目)

青森:★青森山田(28大会連続30回目)

岩手:★専大北上(3大会ぶり3回目)

秋田:★西目(12大会ぶり14回目)

山形:★東海大山形(10大会ぶり2回目)

宮城:★東北学院(37大会ぶり5回目)

福島:尚志−学法石川(11月16日 )

【関東】

茨城:鹿島学園−明秀日立(11月10日)

栃木:矢板中央 or 足利大附−國學院栃木 or 佐野日大(11月16日)

群馬:共愛学園−前橋育英(11月9日)

埼玉:聖望学園 or 正智深谷−浦和学院 or 西武台(11月17日)

千葉:日体大柏−流通経済大柏(11月9日)

東京A:帝京 or 東京実業−関東第一 or 國學院久我山(11月16日)

東京B:日大豊山 or 堀越−実践学園 or 駒澤大高(11月16日)

神奈川:横浜創英−東海大相模(11月10日)

山梨:山梨学院−東海大甲府(11月9日)

【北信越】

新潟:新潟明訓−開志JSC(11月10日)

長野:上田西−市立長野(11月9日)

富山:龍谷富山−富山東(11月9日)

石川:★金沢学院大附(初出場)

福井:★福井商(17大会ぶり2回目)

【東海】

静岡:静岡学園 or 飛龍−浜松開誠館 or 藤枝明誠(11月16日)

愛知:愛工大名電−大同大大同(11月9日)

岐阜:帝京大可児−中京(11月9日)

三重:四日市工−津工(11月9日)

【近畿】

滋賀:近江−草津東(11月9日)

京都:東山−京都橘(11月10日)

奈良:生駒−奈良育英(11月10日)

和歌山:近大和歌山−初芝橋本(11月10日)

大阪:履正社−阪南大高(11月9日)

兵庫:滝川第二−AIE国際(11月10日)

【中国】

鳥取:★米子北(15大会連続20回目)

島根:益田東−明誠(11月9日)

岡山:★岡山学芸館(4大会連続7回目)

広島:瀬戸内−広島国際学院(11月10日)

山口:高川学園 or 宇部−小野田工 or 山口県鴻城(11月17日)

【四国】

香川:尽誠学園−寒川(11月9日)

徳島:徳島市立−徳島商(11月9日)

愛媛:新田−松山北(11月10日)

高知:高知−明徳義塾(11月9日)

【九州】福岡:東福岡−東海大福岡(11月10日)佐賀:佐賀東−龍谷(11月10日)長崎:長崎総大附−創成館(11月17日)大分:柳ヶ浦 or 大分鶴崎−中津東 or 大分(11月17日)熊本:大津 or ルーテル学院−東海大星翔 or 熊本国府(11月16日)宮崎:★日章学園(3大会連続18回目)鹿児島:鹿児島城西 or 鹿児島−神村学園 or 鹿児島実(11月17日)沖縄:那覇西−宜野湾(11月9日)