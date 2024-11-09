【高校サッカー】週末に“26チーム“が出場決定 すでに青森山田ら11チームが全国へ
12月28日に開幕する第103回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で地区予選が行われています。
ここまで出場が決まっているのは、前回大会王者の青森山田（青森）ら11チーム。9日（土）には群馬、千葉、山梨、長野、富山、愛知、岐阜、三重、滋賀、大阪、島根、香川、徳島、高知、沖縄。10日（日）には茨城、神奈川、新潟、京都、奈良、和歌山、兵庫、広島、愛媛、福岡、佐賀で決勝戦。この2日間で新たに26校が、全国への切符を手にします。
大会に出場する48チームは17日（日）に出そろい、18日（月）に抽選会が行われます。
◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日
【北海道・東北】
北海道：★札幌大谷（4大会ぶり4回目）
青森：★青森山田（28大会連続30回目）
岩手：★専大北上（3大会ぶり3回目）
秋田：★西目（12大会ぶり14回目）
山形：★東海大山形（10大会ぶり2回目）
宮城：★東北学院（37大会ぶり5回目）
福島：尚志−学法石川（11月16日 ）
【関東】
茨城：鹿島学園−明秀日立（11月10日）
栃木：矢板中央 or 足利大附−國學院栃木 or 佐野日大（11月16日）
群馬：共愛学園−前橋育英（11月9日）
埼玉：聖望学園 or 正智深谷−浦和学院 or 西武台（11月17日）
千葉：日体大柏−流通経済大柏（11月9日）
東京A：帝京 or 東京実業−関東第一 or 國學院久我山（11月16日）
東京B：日大豊山 or 堀越−実践学園 or 駒澤大高（11月16日）
神奈川：横浜創英−東海大相模（11月10日）
山梨：山梨学院−東海大甲府（11月9日）
【北信越】
新潟：新潟明訓−開志JSC（11月10日）
長野：上田西−市立長野（11月9日）
富山：龍谷富山−富山東（11月9日）
石川：★金沢学院大附（初出場）
福井：★福井商（17大会ぶり2回目）
【東海】
静岡：静岡学園 or 飛龍−浜松開誠館 or 藤枝明誠（11月16日）
愛知：愛工大名電−大同大大同（11月9日）
岐阜：帝京大可児−中京（11月9日）
三重：四日市工−津工（11月9日）
【近畿】
滋賀：近江−草津東（11月9日）
京都：東山−京都橘（11月10日）
奈良：生駒−奈良育英（11月10日）
和歌山：近大和歌山−初芝橋本（11月10日）
大阪：履正社−阪南大高（11月9日）
兵庫：滝川第二−AIE国際（11月10日）
【中国】
鳥取：★米子北（15大会連続20回目）
島根：益田東−明誠（11月9日）
岡山：★岡山学芸館（4大会連続7回目）
広島：瀬戸内−広島国際学院（11月10日）
山口：高川学園 or 宇部−小野田工 or 山口県鴻城（11月17日）
【四国】
香川：尽誠学園−寒川（11月9日）
徳島：徳島市立−徳島商（11月9日）
愛媛：新田−松山北（11月10日）
高知：高知−明徳義塾（11月9日）
福岡：東福岡−東海大福岡（11月10日）
佐賀：佐賀東−龍谷（11月10日）
長崎：長崎総大附−創成館（11月17日）
大分：柳ヶ浦 or 大分鶴崎−中津東 or 大分（11月17日）
熊本：大津 or ルーテル学院−東海大星翔 or 熊本国府（11月16日）
宮崎：★日章学園（3大会連続18回目）
鹿児島：鹿児島城西 or 鹿児島−神村学園 or 鹿児島実（11月17日）
沖縄：那覇西−宜野湾（11月9日）