再び「トランプ劇場」が開幕する。トランプ氏の「やりたい放題」になるのだろうか(写真:ブルームバーグ)

「データを普通に読めば(ドナルド・)トランプさんの勝ちになります」

11月5日のアメリカ大統領選挙前、「日米の世論調査はいったいどこまで正しいのか」(10月26日配信)では、こんなふうに予想したものの、筆者は正直、とっても怖かったのである。2000年以降の6回の大統領選挙をつぶさに見てきて、何度も思い知らされたけれども、とにかくおっかない選挙なのである。

「3度目のトランプ選挙」はようやく筆者の予想どおりに



この連載は競馬をこよなく愛するエコノミスト3人による持ち回り連載です(最終ページには競馬の予想が載っています【2024年1月5日編集部追記】2024年1月1日、山崎元さんは逝去されました。心から哀悼の意を捧げ、ご冥福をお祈りします)。

2016年と2020年のアメリカ大統領選挙開票速報は、筆者はNHKラジオの放送現場で体験した。

解説役を務めながら、2回とも「あれれっ、これは俺の予想と違う……」という感覚を味わった。開票が始まってすぐの時間帯から、「この州はこっちが勝つだろう」という予測が外れていき、お昼頃には「うーん、やっちゃったか……」と頭を抱えることになる。

それくらいトランプさんが出る選挙では、事前の世論調査が外れてしまうのだ。結果として、2016年はヒラリー・クリントン氏がまさかの敗戦を喫した。また、2020年は開票作業が思った以上に長引き、実に4日後になってからジョー・バイデン氏に「当確」が出た。

ところが今年、「ニコ生さん」(ニコニコ生放送)で開票速報に立ち会った際には、ほぼ事前の予想どおりの進行となった。強いて言えば、激戦7州を全部トランプさんが取ってしまったことには意外感があった。もっと接戦になるという見方が多かったからで、やはり今回も「隠れトランプ票」が少しだけ存在したのであろう。

ともあれ、どちらが勝者かわからない状態が長引くとか、選挙結果をめぐって訴訟合戦になるとか、最悪「シビル・ウォー」(内戦)になるといった心配はなくなった。お陰でこの原稿も、ある程度、結果を踏まえたうえで書くことができる。

獲得した選挙人(総数538)の数は、トランプさん312対(カマラ・)ハリスさん226ということに落ち着きそうだ。2020年時にバイデンさんが獲得した306人(この時のトランプさんは232人)を上回る堂々の勝利である。2016年のトランプさんも306人で勝っているから、「ハリスはヒラリーより弱かったぜ」くらいの憎まれ口を叩いたとしても不思議ではない。

ところで選挙資金を監視する団体であるOpen Secrets によれば、今年の大統領選挙のために両候補が集めたお金はハリス候補が10億0315万8590ドル、トランプ候補が3億8153万7980ドルである。これとは別枠で「アウトサイドマネー」と称し、支持者が勝手に候補者を宣伝するために使う資金もあって、そっちはハリス陣営約6.5億ドルとトランプ陣営7.1億ドルといい勝負であった。

いつの間にか「お金持ちは民主党」になっていた!

これだけの巨額マネーがうごめくのがアメリカ大統領選である。いやもう、わが国の「政治と金」問題が可愛らしく思えてくる。透明性があるのは結構なことだが、いかんせん途方もない金額が4年ごとに選挙というビジネスに投じられている。

ハリス陣営としては、バイデン大統領から引き継いだ資金に加えて、自前で集めたお金も含めて、ライバル陣営の倍以上の選挙資金を使って負けた、という事実は重い。いったい敗因はどこにあったのか。そして民主党は2028年に誰を候補者として、どんな戦略で戦うべきなのか。そういう議論はすでに始まっているはずだ。

そこで手がかりとなるのが出口調査である。いつもの習性でCNNの出口調査を見ていた筆者は、このデータを見てあっと息をのんだ。

このCNNの出口調査の「Income」(所得)の「2つの表」をご覧いただきたい。年間世帯所得が5万ドル以下の人たちの間では、トランプさん支持が50%、ハリスさん支持が47%で、トランプさん側のほうが3ポイントも高いのだ。

これは「共和党はお金持ちの政党で、民主党は労働者の政党」という先入観に相反するデータである。逆に、10万ドル以上の人たちの間では、ハリスさん支持のほうが「51%対46%」で5ポイントも高くなっている。「お金持ちは民主党」になっているのではないか。

それにしても1ドル=150円で計算すると、年収750万円以下が「貧困層」にされてしまう昨今のアメリカ経済はちょっと恐ろしい。そこでCNNの過去のデータを振り返ってみると、以下のとおりとなる。



画像を拡大

当たり前の話だが、ほんの10年くらい前には年収5万ドル以下の層は、全体の4割くらいを占めていた。そして民主党支持者が多かった。逆に10万ドル以上の層はせいぜい3割で、共和党支持者のほうが多かった。それが「普通」の感覚であろう。

共和党は「労働者の党」へ、民主党は「意識高い系」に

ところが2024年選挙ではこれが逆転している。「トランプ氏の下で、共和党は労働者の党に変貌しつつある」というのは、どうやら本当らしいのだ。逆に民主党は、気候変動問題やジェンダー、人種問題などを重視する「意識高い系」の支持者の政党になっていた。

しかるにそれでは、焦点となっていたラストベルトの白人ブルーカラー層の票を取れないのは当たり前だろう。彼らの関心事は、インフレや不法移民といった生活に密着した問題であり、「トランプの再来は民主主義の危機だ」と言われても話がかみ合わないのである。

11月6日のニューヨーク・タイムズ(NYT)紙は、社説で”America Makes a Perilous Choice”(危険な選択をしたアメリカ)と題し、第2期トランプ政権の誕生に対して警鐘を鳴らしている 。この中でNYT紙は民主党に対しても、次のような厳しい言葉を浴びせている。

「民主党は選挙で敗北した理由を厳しく見直さなければならない。バイデン大統領が2期目を務める能力がないと認識するまでに時間がかかりすぎた。民主党の進歩的政策の大部分が、党の最も忠実な支持者を含む有権者を遠ざけていると認識するまでに時間がかかりすぎた」

なにしろNYT紙と言えば、6月27日のテレビ討論会において、バイデン大統領がトランプ氏を相手に大失態を演じた翌日の社説で、”To Serve His Country, President Biden Should Leave the Race”(国に尽くすためにバイデン大統領はレースを去るべきだ)と訴えたほどである。いわば民主党の応援団長みたいな存在だ。「おまゆう」(お前がそれを言うか)という気もちょっとだけするが、危機感の強さには納得である。

アメリカ以外でも与党が負けまくった2024年

一方で現職の副大統領であるハリスさんとしては、バイデン大統領との差別化が難しかったのも無理はない。今年は世界的に「選挙の年」と言われ、多くの民主主義国で選挙が行われてきた。年末が近づいた今になって振り返ってみると、まことに死屍累々たるものがある。「コロナとインフレ」の後に行われる選挙で、与党が勝つことはかくも難しい。きっと有権者は、「誰かを罰したくて仕方がない!」と手ぐすねを引いていたのであろう。

【台湾立法院選挙】頼清徳は総統になったが、民進党は立法院で過半数割れ(1月) 【韓国総選挙】ユン・ソンニョル大統領の政権基盤が弱体化(4月) 【インド総選挙】「与党大勝利」と目されつつも、直前で失速(6月) 【EU議会選挙】右派勢力が伸長(6月) 【フランス総選挙】エマニュエル・マクロン大統領の「抜き打ち解散」が裏目に(6〜7月) 【英国総選挙】14年ぶりの政権交代でキア・スターマー労働党政権が誕生(7月) 【日本の衆議院選挙】「自公」で過半数割れ(10月)

さて、以下は現在進行形の話だが、アメリカの連邦議会選挙は上院では共和党が多数を取り返し、下院でも僅差で多数を維持して「トリプルレッド」となりそうな雲行きである。

上院は改選議席数に恵まれての勝利となるが、下院は文字どおり「トランプ勝利の勢い」に助けられてのこととなりそうだ。こういうときに当選した議員さんたちは「コート・テール」(便乗効果)と呼ばれる。偉い人のコートの裾につながって歩いている小物たちよろしく、トランプさんには頭が上がらなくなることになる。

「トリプルレッド」でも次期トランプ政権は簡単じゃない

これではいよいよ次期トランプ政権は、誰も止められなくなるのではないか。いや、そんなに簡単でもないですよ、と申し上げたい。

トリプルレッドになるということは、議会運営の全責任を共和党が負うということだ。そして12月20日には現在のCR(暫定予算)が失効し、年明け早々にはデット・シーリング(債務上限問題)が復活する。

そうなると、「フリーダム・コーカス」(下院の自由議員連盟)の議員さんたちがまたしても無理難題を言い出すのではないか。共和党内部は全然、一枚岩じゃないのである。マイク・ジョンソン下院議長の眉間のしわが、またまた深まることになりそうだ。

ともあれ「トランプ劇場」は再び幕を開ける。当欄としてもとことんお付き合いをしなければならないだろう(本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください)。

ここから先はお馴染みの競馬コーナーだ。10日は京都競馬場でエリザベス女王杯(芝コース・距離2200メートルで行われるG1)が開催される。

「古馬の最強牝馬決定戦」とは言うものの、本当に強い牝馬は秋の天皇賞(10月27日)やジャパンカップ(11月24日)、あるいは他の海外G1に向かうので、例年頭数は多いけれどもメンツは今ひとつ、てなこともある。今年もG1馬が2頭だけという寂しい顔ぶれだ。

エリザベス女王杯は「あの4歳牝馬」に大波乱を期待

それでもこのレース、2019年のラッキーライラック、2018年のリスグラシュー、2015年のマリアライトなど、それまでG1に手が届かなかった馬が4歳秋にここで勝利すると、その後は一気に開花するという「踏み台」的なレースになっている。

リスグラシューなんて宝塚記念と有馬記念を勝っているのだから立派なものだ。あいにく2021年のアカイイト、2022年のジェラルディーナはその後パッとせずに引退しているけどね。

ということで、この秋にブレイクしそうな4歳馬を探すことにしたい。筆者の狙い目は昨年の3着馬ハーパー(7枠14番)だ。このところ2桁順位の大敗が続いて人気は落ち目だが、そこは大器晩成型のハーツクライ産駒。ブリンカー効果と鞍上の武豊騎手(この秋絶好調)に期待してみたい。大荒れ期待で、ここから幅広く流してみよう。

相手には人気になりそうなレガレイラ(4枠7番)、スタニングローズ(6枠11番)、重賞未勝利ながら好調のホールネス(1枠1番)を。新潟記念で覚醒した感のあるシンリョクカ(4枠8番)と、ご贔屓のライラック(1枠2番)もちょっとだけ買っておきたい。

※ 次回の筆者は小幡績・慶應義塾大学院教授で、掲載は11月16日(土)の予定です(当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています)

(かんべえ(吉崎 達彦) : 双日総合研究所チーフエコノミスト)