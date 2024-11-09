※経済指標

【米国】

*ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）00:00

結果 73.0

予想 70.9 前回 70.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)

・1年先のインフレ期待

結果 2.6%

予想 2.7% 前回 2.7%

・5-10年先のインフレ期待

結果 3.1%

予想 3.0% 前回 3.0%

【カナダ】

*雇用統計（10月）22:30

結果 1.45万人

予想 4.0万人 前回 4.67万人（雇用者数・前月比)

結果 6.5%

予想 6.5% 前回 6.5%（失業率)



※発言・ニュース

＊ピル英中銀チーフエコノミスト

ディスインフレが続けば、追加利下げの余地がある

賃金、利益、労働市場はタイトな状況

米国とドイツの政治的変化が不透明感広げている

資産価格動向を注意深く監視する

緩やかな利下げは条件付き

金利パスは経済情勢に左右される

政府予算がインフレに与える影響を見極める必要がある



＊シュルツ独首相

総選挙の時期について協議する用意がある



＊トランプ次期大統領

米通商代表、前回の大統領時に米通商代表(USTR)を務めた

ロバート・ライトハイザー氏に要請の意向と報道

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