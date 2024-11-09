※経済指標
【米国】
*ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（11月）00:00
結果　73.0
予想　70.9　前回　70.5（ミシガン大学消費者信頼感指数)
・1年先のインフレ期待
結果　2.6%
予想　2.7%　前回　2.7%
・5-10年先のインフレ期待
結果　3.1%
予想　3.0%　前回　3.0%
【カナダ】
*雇用統計（10月）22:30
結果　1.45万人
予想　4.0万人　前回　4.67万人（雇用者数・前月比)
結果　6.5%
予想　6.5%　前回　6.5%（失業率)

※発言・ニュース
＊ピル英中銀チーフエコノミスト
ディスインフレが続けば、追加利下げの余地がある
賃金、利益、労働市場はタイトな状況
米国とドイツの政治的変化が不透明感広げている
資産価格動向を注意深く監視する
緩やかな利下げは条件付き
金利パスは経済情勢に左右される
政府予算がインフレに与える影響を見極める必要がある

＊シュルツ独首相
総選挙の時期について協議する用意がある

＊トランプ次期大統領
米通商代表、前回の大統領時に米通商代表(USTR)を務めた
ロバート・ライトハイザー氏に要請の意向と報道