¡Ú¥×¥íÌîµå2024 ¼·ÉÔ»×µÄ¡ÖÆæ²ò¤¡×¥ï¥¤¥É¡Û¥±¥¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¡ª¡¡DeNA¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢µÕÅ¾¼ó°ÌÂÇ¼Ô
ÍèÆü5Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿DeNA¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡£ºÇ½ªÈ×¤ÇÂÇÎ¨¤ò¾å¤²¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ
º£µ¨¤âÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤³¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëµå³¦¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿°ÛÊÑ¡¢ÄÁ¸½¾Ý¡¢²÷µó¤ÎÆæ¤ËÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Î¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤¬Ç÷¤ë¡ª¡ÊÁ´7²ó¡¿Âè5²óÌÜ¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥·¡¼¥º¥ó141»î¹çÌÜ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂÇÎ¨¤ò.316¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤¬DeNA¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤À¡£
Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢à¥¬¥é¥¹¤ÎÂçË¤á¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¡¢²áµî2Ç¯¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ï¤º¤«1ËÜ¡£º£µ¨¤âÆùÎ¥¤ì¤Ç1¥õ·î°Ê¾å¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÆü5Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡£ËÜÎÝÂÇ¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿25ËÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Øº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Î³èÌö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢DeNA¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢MLB¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥×¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¼Â¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬°ì½ï¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Á¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬´üÂÔ¤·¤¿°ïºà¤Ê¤Î¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÓ¤ÏÆ°¤«¤µ¤º¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÇ¤ÁÊý¡£CS¤Ç¤â¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë¤Î¥¢¥¦¥È¥Ï¥¤¤òµÕ¤é¤ï¤º¤Ë±¦ÍãÀÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
²¾¤ËDeNA¤È·ÀÌó±äÄ¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥»¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÍèµ¨¡¢¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÎÏ¾¡Éé¤òÄ©¤à¤Î¤«¡£Í¸ú¤Ê¤Î¤Ï¼Ð¤á¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ëµå¤Ç¡¢Á¥Ç÷Âç²í¡Êµð¿Í¡Ë¤Ï3µåÏ¢Â³¥¹¥é¥Ã¥¿¡¼¤Ç¹¶Î¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÇÛµå¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óËÜ¿Í¤¬¥±¥¬¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò