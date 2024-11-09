　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比360円安の3万9140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9500.37円に対しては360.37円安。出来高は9594枚だった。

　TOPIX先物期近は2723.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.65ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39140　　　　　-360　　　　9594
日経225mini 　　　　　　 39135　　　　　-365　　　210178
TOPIX先物 　　　　　　　2723.5　　　　 -21.5　　　 11707
JPX日経400先物　　　　　 24995　　　　　 -55　　　　1646
グロース指数先物　　　　　 611　　　　　　-5　　　　 792
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース