9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比360円安の3万9140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9500.37円に対しては360.37円安。出来高は9594枚だった。



TOPIX先物期近は2723.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.65ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39140 -360 9594

日経225mini 39135 -365 210178

TOPIX先物 2723.5 -21.5 11707

JPX日経400先物 24995 -55 1646

グロース指数先物 611 -5 792

東証REIT指数先物 売買不成立



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