¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî¿·´ÆÆÄ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Æ£ÁÀÐÀîÉ¢ÂÀà¸«Á÷¤êá»ÑÀª¤â¡ÄÂç»³Ž¤ºäËÜ¤éÍí¤àÌî¼êÀïÀþ¤Ï¾õ¶·Æñ²ò
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¹âÃÎ¡¦°Â·Ý¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¤·¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤Î¹Ô»È¤òÀë¸À¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄêÅª¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡££±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤ÎÅê¼êÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢Ìî¼ê¿Ø¤ÎÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿ÊÔÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£Â¿¤¯¤ÎÍÎÏÌî¼ê¤¬¸¢Íø¤Î¹Ô»È¤ò½Ï¹ÍÃæ¤Îº£¥ª¥Õ£Æ£ÁÀïÀþ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤Êà¶ÌÆÍ¤»ö¸Îá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡½¡½¡£
¡¡ÀÐÀîÁèÃ¥Àï»²Æþ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¼ã¤¸×¾¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤íËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£»Ø´ø´±½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È°ìÀþ¤ò°ú¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄÁ¤·¤¯°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¼«·³¤ÎÅê¼êÎÏ¤ËÂç¤¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£ÊÆµå³¦Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÄÌø¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð³Î¤«¤ËÄË¼ê¤À¤¬¡¢½©µ¨°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÌçÊÌ¡õ°ñÌÚ¤Î¹âÂ´£²Ç¯ÌÜ¡¦´üÂÔ³ô¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¤Åêµå¤òÈäÏª¡££²£³ºÐ±¦ÏÓ¤ÎÀÐ¹õ¤â¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï½½Ê¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤¹¤éÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤é£´Áª¼ê¤¬°ìµ¤¤Ë¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Ìî¼ê¿Ø¤ÎÆ°¸þ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¥Á¡¼¥àÉÔÆ°¤Î°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³¤Èºòµ¨¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â£¸Æü»þÅÀ¤Ç¸¢Íø¹Ô»È¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤òÊÝÎ±Ãæ¡£Â¾µåÃÄ¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Èï¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿ÓÂç¤À¡£
¡¡À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Î°éÀ®¤¬ÅêÂÇ¤Ç½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿ºå¿À¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ¾Í¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£Æ£ÁÀïÀþ¤Ë¤Ï»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬£µÆü¤Ë°À°æµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¡×¤È£¶Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ø¤Î²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¼¨º¶¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö±ß°Â¤È£Î£Ð£ÂÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ÍÎÏ¤Ê³°¹ñ¿ÍÌî¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ëµå³¦»ö¾ð¤¬²£¤¿¤ï¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄÁ°À¯¸¢»þ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Î¥¤¥¸¡¼¡¢¥ß¥¨¥»¥¹¤é½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿ÂÐ²Á¤Ë¸«¹ç¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ì¤Þ¤ÞÆüËÜ¤òµî¤Ã¤¿¡£Ëü¤¬°ì¤Ë¤âÂç»³¤ÎÎ®½Ð¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸¤¯£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿º´Ìî¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢Âç¾ë¡Êµð¿Í¡Ë¤é°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ñÆâÁª¼ê¤Ç¡¢¤½¤Î·ê¤ÏËä¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç»³¤ÈÊÂ¤Öº£¥ª¥Õ£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¡¦¹ÃÈå¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬¸ÅÁã¤òÎ¥¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹Â¦¤Ï¸×¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤°ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÇàÂåÂØÊá¼êá¤È¤·¤ÆºäËÜ¤Î³ÍÆÀ¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Â¾µåÃÄ¤Î»×ÏÇ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦£Æ£ÁÀïÀþ¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Îº¹¤·°ã¤¤¤¬Ã×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¾ðÊóÀï¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£